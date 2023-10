Benzinfaló szörny, amivel jót teszel a világnak

A U2 énekese, az emberjogi aktivistaként is jelentős szerepet vállaló Bono Vox 2006-ban alapította RED elnevezésű szervezetét, amely az AIDS, valamint az annak terjedését lehetővé tevő társadalmi egyenlőtlenségek és jogtalanságok ellen veszi fel a küzdelmet. A Fiat-csoport régóta együttműködik a szervezettel, a kapcsolatot most, a Stellantis kötelékében is ápolják.

Legutóbb a Fiat 600e elektromos crossoverből készült RED változat, most pedig a cégcsoport észak-amerikai haszonjármű-specialistája, a RAM adott ki egy jótékony célú különkiadást Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition néven.

Bár a Stephen King-rajongók erről könnyen asszociálnak a redrumra, semmi természetfeletti nincs a kooperációban. Az ugyan nem világos, hogy a cég a vételár hány százalékát adja át az alapítványnak, vagy az, hogy egyáltalán részesül-e a szervezet a bevételből, vagy csupán figyelemfelhívó, tudatosító akcióról van szó, mindenesetre ha azon gondolkodsz, hogy 5,7 literes V8-as benzinmotorral szerelt, óriási amerikai pick-upot vásárolsz Európában, mindenképpen jó arc vagy, ha a RAM(RED) mellett döntesz.

A motor fogyasztását ugyan 48 V-os mild hibrid rendszer csökkenti, a WLTP-szabvány szerinti átlagfogyasztás így is 15,5–18,6 liter/100 km. Cserébe az óriás 790 kilóval terhelhető és 5 tonnát képes vontatni.

A RAM(RED) minden külső részletében fekete, beleértve a 22 colos keréktárcsákat is; az utastérben fekete bőr kagylóülések várják az erőteljes társadalmi felelősségtudatú ügyfelet. Ez a fekete adja meg a látványos hátteret a piros részleteknek: a hűtőmaszk RAM feliratának, valamint a kívül és belül, számtalan ponton elhelyezett logóknak.