A legendás modellt már nem először próbálják meg feltámasztani. 2017-ben a Jumper kapott egy utólagos maszkírozást, ami a Type H megjelenését idézte. Az 1947-ben bemutatott ős Citroën furgon dizájnját teljesen modern alapokra helyezték. A Citroën a SpaceTourert vette alapul és alapvetően a legkiválóbb lakókocsik kényelmét és ötletes megoldásait nyújtja: felnyitható tető, fekvőhellyé alakítható üléspad, minikonyha, összecsukható asztal is van venne.

A munka ugyanazokhoz köthető, akik korábban a Jumperből építettek Type H-t. Az olasz karosszériaépítő cég, a Caselani így már másodszor hozhatja vissza legendás modell megjelenését. Mi tagadás, az egyedi design és a szürke színű karosszéria egyaránt az ikonikus Type H (a híres „Tube”) előtti főhajtásként értelmezhető. Az összkép teljesen “neo-retro” és garantáltan utána fordulnak az utcán.

A Type Holidays tanulmány a Citroën SpaceTourer minden előnyös tulajdonságával rendelkezik: helykínálat, kényelem, csendes működés, két oldalsó tolóajtó a könnyebb beszállás és a tökéletes szellőzés érdekében, nyitható hátsó ablak stb. Minden, amire 4 embernek szüksége lehet, ha egy kicsit ki szeretne szakadni a hétköznapokból.

A koncepció felszerelését a szlovén Bravia Mobil végezte el. Egy kétszemélyes fekhelyet is magában foglaló felnyitható tetőnek köszönhetően akár fel is lehet egyenesedni a laktérben. A hátsó üléspad szükség esetén kétszemélyes ággyá alakítható, így garantáltan jut fekvőhely az összes utasnak. A kényelmes létezés érdekében a két elülső ülés a jármű belseje felé fordítható, mindemellett minikonyha (mosogató, hűtő, főzőfülke) áll rendelkezésre. Az étkezésekhez pedig lehajtható asztalka is van a laktérben. A kellemes, optimális fedélzeti hőmérsékletet a Webasto fűtésrendszer biztosítja.

A Citroën tanulmánya, a Type Holidays szeptember 3-ig tekinthető meg a düsseldorfi lakóautó kiállításon.