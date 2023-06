A napelemes félpótkocsik már régóta foglalkoztatja a közúti árufuvarozásban tevékenykedő szereplőket. 2020-ban a Scania mutatott be egy olyan változatot, amelynek minden szabadon lévő oldala be volt burkolva napelemmel, később pedig a Sono Motors is látott fantáziát a a dologban.

A finn Valoe és a TIP Csoport nemrég együttműködési megállapodást írt alá napelemmel ellátott félpótkocsik beszerzéséről. Előbbi nemrég szállította le az első példányt, hogy aztán azt valós körülmények között tesztelhessék. A megállapodás érdekessége, hogy hűtős félpótkocsikról van szó, mivel az elképzelés szerint ily módon szeretnék csökkenteni a félpótkocsik energiafelhasználását.

A legtöbb hűtős félpótkocsi jelenleg még dízellel üzemelő hűtőegységet használnak, így effektíve ezek üzemanyag-felhasználásának csökkentésével, vagy elektromos üzeművel történő kiváltásával jelentős mértékben csökkenthető a kamionok ökológiai lábnyoma. A napelemes félpótokat fejlesztő Valoe ugyanazt az elvet követte, amit a cikk elején említett cégek, vagyis igyekeztek minél nagyobb felületen napelemeket felszerelni. Tény azonban, hogy a félpótkocsik oldalaira nem kerültek ilyen energiatermelő egységek a sérülésveszély miatt.

A napelemek szükség esetén könnyedén cserélhetők, viszont tény, hogy sérülékenyek, így az ilyen félpóttal rendelkező szerelvényeket vezető sofőröknek még óvatosabbnak kell lenniük. A finn fuvarozási céghez hamarosan még három napelemes félpótkocsi érkezik és az a terv, hogy az évtized közepére több száz darabosra növeljék a számukat a flottában. Vagyis végre jelentős számban lehetnek forgalomban, így komolyabb tapasztalat állhat rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen arányban csökkenthetők velük a hűtőpótkocsik energiafelhasználása.

Érdekesség, hogy korábban kísérleteztek távolsági buszok napelemmel történő felszerelésével, az a projekt azonban egyelőre nem hozott áttörést.