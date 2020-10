“A napelemeket eddig hajókon és lakóautókon használták annak érdekében és az általuk termelt elektromosságot főként a háztartási eszközök, így például a hűtőgépek, mosogatógépek, vagy kávégépek működtetésére lehetett felhasználni” – hívta fel a figyelmet Eric Falkgrim, a Scania járműdizájnért felelős technika vezetője. Ez mostantól gyökeresen megváltozhat.

A svéd gyártó olyan napelemes félpótkocsi fejlesztésében vesz részt, amelyet plug-in hibrid teherautók vontathatnak majd. A napelemek által megtermelt áram ugyanis a nyerges vontatók hajtásláncai által is felhasználhatók lesz. Ily módon Svédországban a várakozások szerint akár 8-10 százalékos fogyasztás csökkentést tudnának megvalósítani, de a dél-európai, napsütéses órákban gazdag Spanyolországban még ennél is nagyobb üzemanyag-megtakarítás lenne elérhető.

14 ezer kWh

Az első kísérleti példány már el is készült. A félpótkocsi két oldalát 18 méter hosszú napelem borítja, de a tetőre is jutott a napelem modulokból bőségesen. Ennek köszönhetően a napelemek összterülete eléri a 140 négyzetmétert egyetlen félpótkocsi esetében. Számítások szerint egyetlen napelemes félpótkocsi – svédországi üzemeltetés esetén – évente 14 ezer kWh óra áramot is termelhet ily módon.