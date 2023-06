Nem készült még brutálisabb gyári Ford Ranger

A 2023-as Dakar-ralin a hatodik helyen végzett a cseh Prokop-Chytka páros, pedig versenyautójukat privát műhely építette egy Ford Raptorból. Vajon mire lehettek volna képesek gyári támogatással – vagy ha nem is velük, de mire volna képes hivatalos háttérrel egy olyan autó, amely kevesebb pénzből is ennyit ki tud hozni magából?

Nagyjából ez a gondolati sor futhatott végig a Ford Performance döntéshozóinak az agyán, amikor elhatározták, hogy a 2024-es Dakarra megépítenek és beneveznek egy Ford Ranger T1+-es versenyautót – ez a legfelső géposztály az autók mezőnyében.

A műszaki részletekről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy az alapokat nem az új Ranger, hanem az előző generáció adja, a motor pedig a 3,5 literes turbós benzines erőforrás lesz.

A fejlesztésben a Ford WRC programját istápoló, illetve a most bemutatott Mustang GT3 megalkotásában is szerepet vállaló M-Sport, valamint a Rangerből hosszú idők óta Dakar T1+ specifikációjú versenyautókat építő, dél-afrikai Neil Woolridge Motorsport (NWM) is közreműködik.

2024-et tanulóévnek szánja a Ford, a Dakaron nem a győzelem reményével, hanem tapasztalatszerzés céljából indulnak – aztán persze bármi megtörténhet.