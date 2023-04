A legendás Renault Magnum 2013-ban adta át a helyét a T-modellnek, amelyből a francia gyártó már elektromos változatot is kínál. A modell népszerűsége azonban nem fakult meg, még most is rengeteg példány fut belőlük az utakon.

A jellegzetes kocka fülkéjéről, valamint a kerékjárati ív mögött található lépcsőjéről ismert Magnum visszatérhet a haszonjármű piacra, legalább is a gyár Facebook oldala szerint, amely szombaton tett közzé egy fotót egy leporolt változatról. A poszt szerint a modell elektromos verzióban, az E-Tech hajtáslánccal térne vissza, de hát ugyebár tudjuk, hogy ennek mennyi esélye van. Ennek ellenére jó mosolyogtunk rajta (felső kép).

Nem ez volt az egyetlen elképesztő ötlet. A Scania Egyesült Királyságban működő kirendeltsége azzal fordult rá április elsejére, hogy mostantól infraszaunával szerelik fel a Scania nyerges vontatókat. A sofőrülés mögött található modult ráadásul a kétezer angol font (átszámítva körülbelül 800 ezer forint) helyett ingyen adnák azoknak akik kérik. Jobban mondva az első 250 szerencsés jelentkezőnek. Hát ez jó vicc, szokták mondani, ilyen tényleg csak a mesében van. Vagy Bolondok napján! Mindenesetre jó látni, hogy az angol humor, még mindig a régi.

És ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes egy pillantást vetni egy másik fotóra, amelyen egy csőrös DAF látható. A kép azt sejteti, mintha a holland gyártó vissza akarna kanyarodni a nyújtott motorháztetővel rendelkező fülkékhez. Erre jelenleg érdemi lehetősége nincsen, mivel a uniós szabályozás szerint a gyártók leginkább a fülke alapterületét tudják megnövelni.

Ennek ellenére azért érdemes eljátszani a gondolattal, mi lenne, ha a DAF visszahozná az olyan legendás típusok stílusjegyeit, mint például az N2800, amelyet a Közel-Kelet és Afrika útjaira gyártottak. Egyik legnagyobb előnye az volt, hogy kiemelkedő munkabírással rendelkezett, mindemellett kevés szervizigénye volt.

A Bolondok napja tehát nem múlt el eseménytelenül a teherautó-gyártók részéről. Az, hogy ezeknek az ötleteknek mekkora része igazság és mekkora része pedig vicc, azt majd a jövő dönti el. Végül is ki ne örülne annak. ha szaunázhatna a hideg téli napokon a nyerges vontatójában. Bár kétség nem fér hozzá, hogy mindezt nyáron könnyen megteheti a sofőr, ha kikapcsolja a légkondicionálót.