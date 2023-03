A Lion’s City 12 G típusú buszok technikai értelemben megegyeznek a múlt hónapban Szegeden átadott autóbuszokkal. A 12,2 méter hosszú autóbuszok háromajtós kivitelben érkeztek a közlekedési társasághoz. Mivel ezek a buszok alapvetően az agglomerációs járatokon fognak szolgálatot teljesíteni, ezért ennek megfelelően a BKK-szabványok szerint “öltöztették fel” őket, ennek része, hogy kék fényezést kaptak, az utasterüket pedig kék kapaszkodókkal és világosszürke kárpitozással rendelkező ülésekkel szerelték fel.

A járművek teljes mértékben alacsony padlós kialakításúak és a második ajtónál kerekesszék, valamint babakocsi elhelyezésére is lehetőség nyílik rajtuk. Az autóbuszokat vizuális és hangbemondásos utastájékoztató rendszerrel, valamint belső biztonsági kamerákkal is felszerelték. Az USB-töltőpontok révén pedig az utasok menet közben tölthetik elektronikus készülékeiket. Fedélzetükön 27 ülőhely és 79 állóhely áll rendelkezésre.

Az új buszok hajtásáról Euro VI minősítésű, soros, hathengeres, turbófeltöltős, 9,5 literes, 320 lóerős, szikragyújtású gázmotor gondoskodik, amely a dízelekhez képest lényegesen csendesebben működik. “Ebbe az autóbuszba gázolaj helyett sűrített földgázt kell tankolni, ami azért is nagyon fontos, mert a környezetvédelmi besorolást így sokkal egyszerűbben lehet teljesíteni. Ez a technológia biztonságos, amit az is bizonyít, hogy a CNG-vel hajtott autóbuszokat is a gépjárművezetők fogják megtankolni, nem kell hozzájuk segítő személyzet” – árulta el Balla János, a Volánbusz forgalmi üzemmérnöke.

Hozzátette: a tankolási idő a tartálymérettől függően maximum 20 perc lehet. A szakember szerint az ilyen autóbuszok vezetése nem igényel különösebb szakmai ismeretet a dízelüzemű változatokhoz képest. Érdekesség, hogy a gázolajjal működő buszokhoz képest ezek a járművek jóval kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, koromkibocsátásuk pedig gyakorlatilag nulla. Sőt, a biogázzal működtetve gyakorlatilag közel karbonsemleges üzemeltetés valósítható meg.

Az átadott buszok Nagykovácsi és Solymár, valamint a főváros között állnak forgalomba. A többi MAN Lion’s City 12G az utastájékoztatási eszközök beszerelése és a töltőinfrastruktúra teljes kiépülése után, fokozatosan kapcsolódik be a budai agglomerációs Volánbusz–vonalak közlekedésébe, Budakeszi, Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében.

Mint ismeretes, a Volánbusz még 2021 nyarán írt ki közbeszerzési pályázatot 164 darab, sűrített földgázzal (CNG) üzemelő autóbuszra. Ennek nyertese a bajor MAN volt. A vállalat a budapesti agglomerációban 75 darab MAN Lion’s City 12G -t állíthat forgalomba. Ezek a buszok egy ideig a Bécsi úti közforgalmú CNG-kúton lesznek rendszeresen megtankolva, de később a XXII. kerületi Budafoki úton újonnan létesítendő CNG-töltőállomáson tölthetik fel gáztartályaikat CNG-vel.

A 2021-ben átadott 40 darab Mercedes-Benz eCitarónak és a 75 darab MAN Lion’s City G-nek köszönhetően a Volánbusz agglomerációs flottájának 44 százaléka megújult. A beszerzések révén annak átlagéletkora a korábbi 5,98-ról 2,2 évre csökken.