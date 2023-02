Két Malsch-ban közlekedő elektromos Ikarus 120e után újabb német városban futhatnak hazai gyártású buszok – adta hírül a Sustainable Bus. A Frankfurt vonzáskörzetében található, Sülzfeld-ben működő MBB Meininger Busbetriebs ugyanis két darab Ikarus 120e típusú elektromos busz lízingeléséről írt alá megállapodást az Ikarus-csoport tagjával, az Electrobus Europe Zrt-vel.

Az üzlet nemcsak azért érdekes, mert ezzel tovább nőhet a Németországban futó Ikarus-buszok száma, hanem azért is, mert ez egy új modellváltozatnak tekinthető. Ennek ugyanis mindössze két ajtaja van, így a hátsó traktusban több ülőhely áll rendelkezésre. Érdekesség, hogy az MBB-nek már van egy székesfehérvári gyártású elektromos busza, ám az még háromajtós. A kedvező tapasztalatok miatt azonban úgy döntöttek, hogy továbbra is az Ikarustól rendelik meg zéróemisszós autóbuszaikat. Mivel ezeket elővárosi utasszállításra szánják, ezért oda bőven elég a két-két felszálló sávval rendelkező, kétajtós e-busz is.

Az új autóbuszokat nyolcéves lízingszerződéssel helyezi forgalomba az MBB. “Ezzel a hosszútávú bérleti konstrukcióval jelentős mértékben le tudjuk csökkenteni az elektromos buszok megvásárlására szánt időt, ami gyakran akár másfél évig is eltarthat. Így ugyanis a partnerünk mindössze három hónappal a rendelés után megkaphatta az általa kért e-buszokat” – hívta fel a figyelmet Sipos Zoltán, az Electrobus Europe ügyvezető igazgatója.

Az új kétajtós 120e utasterét a megrendelő kérésre alakították ki. “Ahogy minden buszunk esetében, most is az ügyfél igényei alapján alakítjuk a belső teret, igaz ez az ülések elrendezésére, ami egyébként is rendkívül kötött és szabályozott. Az ablakok szintén a megrendelő kívánsága szerint készülnek, a 120e elektromos buszba egyébként alapvetően magyar gyártmányú elhúzható vagy billenő, nyitható ablakokat szerelünk.A fűtés fagyásgátolt, vízalapú folyadékkal történik, természetesen minden környezetvédelmi előírás figyelembevételével”– volt olvasható az Ikarus Bus&Coach Facebook oldalán az újdonsággal kapcsolatban.

Az Ikarus 120e részletes technikai bemutatása ezen a linken érhető el.