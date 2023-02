5 évvel ezelőtt, a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon mutatkozott be a Ford F-Max nyerges vontató, amelyet rögtön a 2019-es Év Teherautójának választott meg egy újságírókból és szakértőkből álló nemzetközi zsűri. A modellhez most kissé hozzányúlt a Ford Otosan, amely leginkább optikai változtatásokat hajtott végre, hogy úgy tűnjön a szemnek, mintha egy egészen új nyergesről lenne szó – szúrta ki a lengyel 40ton.net szakmai portál.

Az optikai módosításokat egységesen “Luxury pack”-ként, vagyis luxus csomagként emlegetik. Ebben benne van az eredeti lámpabúra helyett a szolidabb hatást keltő kör alakú fényszórók alkalmazása, valamint a mattfekete hűtőmaszk, illetve a Ford-embléma felett alkalmazott krómozott F-Max felirat is. A dizájnfrissítés jegyében új oldalszoknyát is kapott a teherautó, a második tengely elé ugyanis egy fekete csík került. Ezzel összhangban a kilincsek is fekete fényezést kaptak, amelyek jól harmonizálnak a szélvédő felett megjelenő fekete csíkkal, valamint az ugyancsak fekete kerékjárati ívekkel.

A technikai változtatások közé sorolható, hogy a Ford Trucks bevezette az elektrohidraulikus rásegítésű (EPAS) kormányzást a modellnél. Az elektronika lehetővé teszi, hogy a rásegítés mértékét a vezető igényeihez lehessen szabni. Ennek megfelelően a gépjárművezető háromféle üzemmód közül választhat.

Ennél is lényegesebb változtatás azonban, hogy az F-Maxban dolgozó 13 literes, 500 lóerős blokk fogyasztását is visszafogták, így az már 5,5 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt. A gyakorlatban ez 1-2 liternyi megtakarítást eredményezhet 100 kilométerre vetítve. Bár a Ford Otosan szerint sikerült csökkenteni a modell étvágyát, a hatótávolsága azonban nagyobb lett. Mindez a nagyobb üzemanyag-tartályoknak köszönhető. A megrendelők ugyanis már akár 1350 literes gázolajtartállyal is kérhetik az F-Max-ot.