Az első generációs példány 1963 márciusában jelent meg a japán piacon és az még egy T720 típusú kabinnal szerelt változat volt. A modell elsősorban gazdaságossága, valamint könnyű vezethetősége miatt vált népszerűvé. Az első generációs változat megjelenése óta a Canter számtalan fejlesztésen ment keresztül, amelyek nem csak a vezetési tulajdonságokra, hanem a komfortra is hatással voltak.

Az 1960-as évek elején a Fuso Canter a nemzetközi piacokon is megjelent. Indonézia például a modell egyik első exportpiaca volt és az ottani bemutatását követően még körülbelül 48 évig uralta a könnyű teherbírású teherautók szegmensét. Jelenleg Indonéziában a Fuso Cantert előre összekészített elemekből rakják össze, vagyis részben már ott is készül. A modell jelenleg a világ 70 piacán érhető el, vagyis nyugodtan nevezhető globális terméknek, amely a Föld bármely pontján szembe jöhet az utcán. Hogy mennyire trendivé vált az elmúlt évtizedekben azt jól mutatja, hogy tíz évvel ezelőtt egy “cuki” változatot is készítettek belőle, kifejezetten nők számára. Legutóbb pedig lakóteherautót is építettek belőle.

Fontos mérföldkő volt a modell számára, amikor 2017-ben bemutatták az első elektromos változatot belőle. Tavaly pedig egy alapos technikai és dizájnfrissítésen esett át, amelynek során az akkumulátor-technológiás változatot sem hagyták érintetlenül. Az eCanter 2023-ban kerül sorozatgyártásba a Japánban található Kawasakiban, valamint a portugáliai Tramagalban.

A legújabb generációs eCanternél az üzemeltetők hatféle tengelytávolság közül választhatnak a 2500 mm és a 4750 mm-res intervallum között. Ennek megfelelően pedig az eCanter minimum 4,25 tonnás kivitelben készülhet, míg a skála másik végét a 8,55 tonnás össztömegű változat jelenti. Az eCanter teherbírása viszont nem haladhatja meg az öt tonnát, vagyis továbbra is inkább a könnyű teherbírású városi teherautók szegmensében versenyez a vásárlókért.

Az eCanter immáron megújult homlokfallal készül, hajtásáról pedig 110 kw-os, vagy 129 kW-os villanymotor gondoskodik. A jármű háromféle hatótávval érhető el: a 41 kWh-os 70 kilométert, a 83 kWh-os 140 kilométert, míg a 124 kWh-os 200 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel. A lítiumion-vasfoszfát (LFP) technológiájú akkumulátorok töltését pedig 11 és 22 kW teljesítményű AC-töltővel hat óra alatt, 104 kW-os DC-töltővel pedig 36-75 perc alatt lehet abszolválni. Aki továbbra is dízelmotorral szeretné megrendelni a modellt, az 3,0 literes, soros négyhengeres, 130 lóerős erőforrással kaphatja meg, amelyhez hatfokozatú, duplakuplungos váltó csatlakozik.