Nagyobb fülkét kapott Európa legerősebb kamionja

Norvégia januárban igazi jeges és havas pokol. Még ország déli részén található fővárosban, Oslóban is alig megy nulla fok fölé napközben a hőmérő higanyszála ilyenkor. Annyi hó esik, hogy a főútvonalak nagy részét a fehér csapadék borítja. Nem csoda, hogy az országban kötelező a hópihe és három hegycsúcs (3PMSF) típusú téli gumiabroncs a kormányzott és a hajtott tengelyeken. Sőt a teherautóknál a hólánc is a kötelező tartozékok részét képezi ilyenkor.

Norvégia, azon belül is a síparadicsomként számon tartott Trysil tökéletes kihívást teremtett arra, hogy kipróbáljuk a Scania újdonságait. Lássuk a legfontosabbakat!

Külső

A Scania teherautók 2016 óta készülnek ugyanazzal a dizájnnal. A svéd gyártó ekkor mutatta be az R és az új S-fülkén a vadonatúj formanyelvezetet, amelynek része a széles lamellákkal ellátott hűtőmaszk, a kissé szögletes tető, a nagy méretű, téglalap alakú fényszóró, valamint a szolid, homlokfalba simuló lökhárító. 2018-ban pedig a városi áruszállításra, valamint a kommunális feladatokra tervezett teherautók P, G illetve L-kabinjai is megkapták az új köntöst.

A Södertaljéban székelő gyártó úgy újult meg, hogy a korábbi barátságos formatervet sportosabbá, robusztusabbá és modernebbé tette. Ez a megújulás sikeres és valahol trendteremtő is volt, mert azóta akadt egy-két európai gyártó, aki megkísérelte lemásolni a jelenlegi Scania-kínálatra jellemző hűtőmaszkot, vagy az abban használt jellegzetes lamellákat.

A griffes gyártmányok azonban nemcsak a dizájn terén képviselnek a robusztusságot. A fülkébe vezető külső lépcsők vasból vannak, emellett hűtőmaszk alsó sávja egy olyan kihajtható fém fellépő, amelyre állva könnyedén el lehet érni a szélvédőt takarításkor. A távolsági vontatóknál pedig a fülke mögött az oldalszoknyába integrált fémlépcsőkön juthatnak fel a sofőrök az alvázra.

A svédek emellett mindig gondosan ügyelnek arra, hogy a legendás V8-as motorokra történő utalás is jól látható legyen a teherautóikon. Így, ha egy például egy ilyen dízelmotorral gördül le a szerelőszalagról, akkor nemcsak az oldalszoknyára, hanem a lökhárító fölé is odabiggyesztenek egy V8-as logót, így utalva az 1969 óta készülő dízelmotorokra.

Ha valaki kicsit járatos a Scania típusszámozásban, akkor könnyedén rájöhet a homlokfalon lévő feliratokból, hogy pontosan milyen fülkével és milyen teljesítményű motorral készült az adott jármű. De ha mégsem, most segítünk.

Ha például azt látjuk a jármű elején, hogy 770S felirat szerepel a hűtőmaszkon, akkor azt jelenti, hogy Európa és a Scania legerősebb kamionjával van dolgunk, mivel a 770 szám a motor teljesítményt jelenti lóerőben, az S-pedig a fülkére történő utalás. Érdekesség, hogy korábban a betű hamarabb szerepelt mint a szám, de 2019-ben a Scania és a Mercedes-Benz megállapodást kötött, hogy a félreértések elkerülése végett inkább 770S-nek fogják hívni a legerősebb svéd kamiont.

Belső

A Scania fülkekínálata elképesztően széles. A legkisebb fülkéket az L-sorozat foglalja magában, amelyeket lényegében a városi áruszállítás igényeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ennek megfelelően alacsony belépést kínálnak és egy ideje már helyes buszajtóval és city safe ajtólemezbe épített ablakkal is megrendelhetők, ami elsősorban a hulladékgyűjtős felépítménnyel rendelkező példányoknál jön jól. A P-fülke mindössze 2700 mm magas légterelő nélkül. A térdeplő funkció miatt 10 centiméterrel süllyeszthető az ilyen fülkével szerelt teherautók belépőszintje, ami kényelmes fel- és leszállást tesz lehetővé.

A számegyenes legvégén pedig az S-fülke található, amely az új dizájn bemutatásakor, 2016-ban látott napvilágot. Sokáig az S-fülke volt az alternatíva azon fuvarozók számára akik olyan tágas kabint szerettek volna, amely teljes mértékben kielégíti a távolsági áruszállítás igényeit. Csak, hogy érzékeltessük, mit is jelent ez a számok szintjén: az S-fülke legnagyobb, Highline S kivitele légterelők nélkül 3950 mm magas. Vagyis helyet tud biztosítani egy 800-1000 mm széles alsó, valamint egy 700/800 mm széles felső ágynak.

2021-ben aztán a Scania bevezette a hosszabb fülkéket, amelyek nemcsak az S, hanem az R-sorozatnál is elérhetőek. Ezeket lényegében úgy bővítették ki, hogy a hátfalat hátrébb tolták a kabin mögötti légterelők hátsó síkjába. Így szinte integrálták a légterelőket. Azért csak „szinte”, mert a légterelők éle nem tűnt el.

A „hosszabb fülkék” értelemszerűen Highline hosszú S hálófülke néven futnak, de a norvégiai teszten belebotlottam egy Highline XL elnevezésbe is. A lényeg ugyanaz: ezek a kabinok 27 centiméterrel hosszabbak. Emiatt tágasabbak is, hiszen az ülések háttámlája immáron nem ér hozzá az alsó sofőrágyhoz, ugyanis van egy jó 15-20 centiméternyi légüres tér az ülések és az ágy között. Mire jó ez? Akár láblógatásra is. De ha valaki szeretné, akkor még további 4 ülést is kérhet a kabinba, feltéve ha oktatásra használja a kamiont, vagy nincs szükség a sofőrágyra.

Adódik a kérdés, hogy vajon itthon is megvásárolható lesz-e ez a fülke ? Nos, a Scania magyarországi képviseletétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2023-tól kezdve a magyar piacon is elérhetővé válik a hosszított fülke a háromtengelyes járművekre nyerges vonató és járóképes alváz kivitelben, de a jövőben a kéttengelyes járművekre is rendelhető lesz.

Bár a városi áruszállításra, vagy a disztribúciós feladatok ellátására szánt fülkék értelemszerűen nem nyújtják ugyanazt a tágasságot, mint a távolsági áruszállításban résztvevők, de a Scania igyekezett elérni, hogy azok a teherautók is kiváló komfortot nyújtsanak a sofőrök számára.

Amennyire a hely engedi, szinte minden fülkénél rendelkezésre áll egy sofőrágy, alatta pedig jut hely kihúzható rekesznek, hűtődoboznak. Emellett a fülkéket különféle, a fülke hátfalára szerelt tárolórekeszekkel, vagy éppen az utasülés elől kihajtható étkezőasztallal igyekeznek kényelmesebbé tenni.

A műszerfal valamennyi gyártmánynál egységes. A Scania teherautóinak közös jellemzője a kettős, ana-digi műszeregység, ami azt jelenti, hogy bár a sebességmérő és a fordulatszámmérő mechanikus, ennek ellenére mindkét egység közepén van egy-egy kör alakú folyadékkristályos kijelző.

Az egyikről a megtett úttal és az aktuális sebességgel kapcsolatos infók, a másikról pedig az aktuális időről, a külső hőmérséklettel, valamint az üzemanyagszinttel kapcsolatos információk olvashatók le. A két egység között pedig a színes fedélzeti komputer kapott helyet, amely többek között kijelzi a jármű aktuális terheltségét is minden egyes tengely esetében.

Technika

A Scania meglehetősen széles spektrumot fed le az elérhető hajtásláncok terén. Nem véletlenül, hiszen a haszonjárműgyártóknak 2025-ig 15 százalékkal, 2030-ig pedig 30 százalékkal kell csökkenteniük gyártmányaik károsanyag-kibocsátását. Tony Sandberg, a Scania Pilot Partner vezetője szerint az évtized végére már az értékesítés 50 százaléka tisztán elektromos teherautó lesz, tehát ez egy olyan dolog, ami megállíthatatlanul átalakítja az árufuvarozást.

A fő csapásirányt továbbra is a dízel jelenti az áruszállításban. A kínálat alját a 7 literes dízelmotorok jelentik, de megtalálhatók a palettán a 9 literes és 13 literes erőforrások is. A csúcsot pedig egyértelműen a legendás V8-as blokkok jelentik, amelyek 520-770 közötti teljesítményszinteken érhetők el.

Már mindenki temette a dízelt, amikor a Scania 2021-ben bejelentette, hogy mintegy 2 milliárd eurós ráfordítással teljesen új motor platformot fejlesztett ki a 12,74 literes (hivatalosan 13 literes) dízelmotorjaihoz. Ennek során 8 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztást, valamint legalább ennyivel kevesebb károsanyag-kibocsátást ért el. A Super-hajtáslánc tehát egy továbbélési lehetőség a dízel számára. Örülünk Vincent?

A fentiekkel párhuzamosan egyre nagyobb számban jelennek meg a kínálatban a tisztán elektromos verziók. A sort korábban a plug-in hibriddel kezdte a Scania, aztán jött a városi áruszállításra szánt tisztán elektromos változat, a 25P, tavaly pedig bemutatkozott két elektromos nyerges vontató 40R, illetve 45R néven. Utóbbi kettő közös jellemzője, hogy 250-350 kilométert is meg tudnak tenni egyetlen feltöltéssel. Norvégiában egy érdekes összvér is helyet kapott a kínálatban, mivel a Scania elhozott egy 25P nyerges vontatót, amit a norvég ASKO tesztel. Ez jelenleg az első generációs elektromos hajtásláncok villanymotorját, illetve már a második generációs akkumulátor-csomagot használja.

Vezetés

Ottjártunkkor félméteres hó volt közkedvelt síparadicsomban található tesztpályán. A havazás azonban újra és újra rákezdett, amiben semmi meglepő nincs, ha a tél normálisan funkcionál. Úgy tűnik, Norvégiában még ez a helyzet, így hát a tesztpálya aszfaltburkolatát 5-10 centiméternyi letaposott hó borította. Ilyen körülmények mellett kifejezetten izgalmas vezetni egy 24 méteres, 64 tonnás, V8-ast, amely farönkökkel volt megrakva.

Persze, már önmagában élmény, ha egy ilyen monstrum kormánykereke mögé ülhet az ember, de a vezetési élményt az teszi még izgalmasabbá, hogy menet közben egyszerűen el kell kerülni, hogy valamelyik kerék kipörögjön és elássa magát, mert akkor rögtön jöhetnek azok a jelenetek, amiket az ember leginkább csak a Jeges pokol Norvégiában című sorozatban lát.

De hogy lehet ezt elkerülni? Egyrészt ennek a farönkszállítónak van egy speciális tartálya jobb és bal oldalon a pótkocsi előtt, amelyet a műszerfalon lévő gomb megnyomásával ki lehet nyitni és akkor zúzalékkő kerül a kerekek alá. Másfelől pedig defenzíven kell vezetni a farönkszállítót. Ebben a paripa is partner, hiszen a műszerfalon egyből kigyullad egy ikon, ha a rendszer valamelyik kerék megcsúszását érzékeli.

Ilyenkor érdemes elvenni a gázt és ha elmúlt a baj, akkor továbbra is csak olyan intenzitással szabad rálépni, mintha tojás lenne alatta. A hirtelen jelentkező túl nagy nyomaték miatt ugyanis könnyen beragadhatna a jármű a hóba. Végül, de nem utolsó sorban a 24 méter hosszú rönkszállítónál figyelni kell arra, hogyan vesszük be a kanyarokat az extra külső tükör segít ebben. Ha gatyáig izzad is az ember, egy 24 méteres Scaniát akkor is élmény vezetni, nemcsak hóban, hanem nyáron is!

A rönkszállító után érthető módon nagy óvatossággal mentem végig a teljesen behavazott, kanyargós pályán egy elektromos Scania 25P-vel. Talán meglepő, talán nem, de a 6×2-es hajtásképletű (Norvégiában csak ilyeneket és nem 4×2-eseket használnak) nyerges vontatóval. A havas, enyhe emelkedőkön gond nélkül kapaszkodott fel a jármű és az élesebb kanyarok előtti fékezések alkalmával egyetlen egyszer sem csúszott meg.

A járműtesztek közül természetesen a Scania és Európa legerősebb kamionja, a 770S sem maradhatott ki, amely egy óriási munkagépet cipelt a trélerjén. Így az össztömeg körülbelül 40-50 tonna között volt, de a bivalyerős motor meg sem érezte. Igaz, a havon ezzel sem lehet padlóig nyomni a gázt, óvatosan kell közlekedni azokon a helyeken, ahol eláshatják magukat a kerekek.

Az általunk kipróbált 770S-t Highline XL fülkével szerelték, a plusz tér miatt grandiózus lábtérrel rendelkezik, lehet benne terpeszkedni meg minden. A hangja pedig egyenesen felülmúlhatatlan: amikor jeleztem a tesztsofőrnek, hogy rögzíteném a 770 lóerős V8-as motor hangját, szinte meg se lepődött ezen. A nyolchengeres blokk működése mindenkinek igazi örömzene.

Összegzés

A norvégiai „terülj-terülj asztalkámmal” a Scania felvonultatta a legfrissebb újdonságait, amelyek még a mély hóban sem vallottak szégyent. És bár most még furcsának és idegennek hat, de a jó öreg V8-asok mellett az elektromos nyergesek is jól teljesítettek. Sőt, igazából a hatótávon kívül semmilyen kompromisszumot nem kell velük kötni.

Ahhoz persze kétség nem fér, hogy egy öblösen duruzsoló V8 hangjáról és 3700 Nm-es nyomatékáról nem szívesen mond le az ember. Egy távolsági áruszállításban dolgozó 770S Highline XL fülkével szerelt Scaniához pedig egyelőre jobban illik a V8, sem mint mondjuk egy villanymotor hangja.