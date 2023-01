A Tevva 7,5 tonnás teherautója nemrég minden szükséges típusbizonyítványt megszerzett annak érdekében, hogy ne csak Nagy-Britanniában, hanem az Európai Unióban, illetve a nem EU-tagoknak számító európai országokban is lehessen forgalmazni. Ez nem kis érdem, főleg, ha azt nézzük, hogy a Tevva az első ekkora össztömegben készülő, elektromos brit teherautó, amely ilyen sikert ért el.

Az aranyat érő típusbizonyítványok megszerzése érdekében a Tevva teherautónak legalább 30 féle teszten kellett megfelelnie, amelyek között szép számmal akadtak az elektromos berendezések biztonságosságára, valamint az elektromágneses sugárzásra vonatkozó vizsgálatok is. Mindez egyben azt is jelenti a gyártó szerint, hogy a teherautó készen áll a sorozatgyártásra. Megrendelők már bőségesen akadnak, igaz, egyelőre csak a brit piacról, ugyanis az Expect Distribution, a Travis Perkins, valamint a Royal Mail is bevásárolt ebből a típusból. A vállalat most úgy látja, hogy az idei évben körülbelül ezer darab teherautót gyárthat.

Az, hogy a Tevva nem elégszik meg a brit piaccal, az Hannoverben, az IAA haszonjármű kiállításon látszódott meg igazán. Az Iveco és a Nikola Motor Company mellett bérelt standján ugyanis nem csak jobbkormányos, hanem balkormányos változatokat is kiállított. A 7,5 tonnás össztömegű, közel három tonnás terhelhetőséggel rendelkező teherautó 105 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal készül és egy feltöltéssel maximum 227 kilométert tud megtenni igaz, a honlapon még ennél kevesebb, 180 km van feltüntetve hatótávként. 2023 második felében pedig érkezhet egy hidrogéncellás hatótávnövelővel felszerelt változat, amellyel akár 570 kilométert is lehet menni egy feltöltéssel.

A Tevva viszonylag gyorsan, alig két év alatt jutott el odáig, hogy sorozatgyártásban készülhessen. Mindez annak köszönhető, hogy a modell alapvetően az Iveco Eurocargo fülkéjét és nagy valószínűséggel annak alvázát használja. A teherautót 2021-ben mutatták be, ekkor derült ki, hogy formaterve ahhoz a Dale Grewerhez köthető, aki korábban a Jaguar Land Rover vezető dizájnere volt. A fejlesztésért felelős csapat vezetéséért pedig Ken Scott, az Alexander Dennis buszgyártó egykori műszaki igazgatója felelt. A járművet alapvetően városi disztribúciós feladatok ellátására tervezték, merev felépítmény rakterében 15 euro (korábban 16-ot adtak meg) raklapnyi áru szállítható.