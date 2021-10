A brit Tevva neve nem cseng ismerősen Közép-Európában. Mindez nem a véletlen műve, a startup nemrég nőtt ki a földből és máris van egy terméke, ami hamarosan sorozatgyártásban készülhet. Ez pedig nem más mint a napokban bemutatott Tevva Truck, amely első ránézésre egy átmaszkírozott Iveco Eurocargónak tűnik. (Elég, ha megnézzük az ajtókat, a szélvédő alakját és a lökhárító kialakítását). Ha a startup saját fülkével és alvázzal akart volna előállni, annak kifejlesztése éveket vett volna igénybe, így a brit cég alapvetően a hajtásláncot és az egyedi dizájnt teszi bele ebbe a történetbe.

A járművet ugyanis egy olyan mérnök csapat tervezte, amelynek élén a Bentley és az Alexander Dennis buszgyártó egykori műszaki igazgatója, Ken Scott áll. A formaterv megalkotása pedig ahhoz a Dale Grewerhez köthető, aki korábban a Jaugar Land Rover vezető dizájnere volt.

A 7,5 tonnás teherautót alapvetően disztribúciós feladatok ellátására tervezték, merev felépítményes rakterében 16 euro raklapnyi áru szállítható. Bár részletes technikai adatokat egyelőre nem tettek közzé, a cég ígérete szerint a Tevva Truck 250 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A cég tervei között szerepel egy üzemanyagcellás változat megépítése, amely egy feltöltéssel akár ennek a dupláját is teljesíthetné. Első körben azonban az akkumulátor-technológás változatra várják a megrendeléseket és a kiszállítások jövő év harmadik negyedévében indulhatnak el. A jármű sorozatgyártása a Temze partján, egy 11 ezer négyzetméteres kikötői létesítményben indulhat meg.

A Tevva Truck a későbbiekben kibővítené a kínálatot újabb variánsokkal egészen a 19,5 tonna össztömegig. És nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem az Európai Unióban is szerencsét próbálnának az újdonságukkal. A tervek szerint 2023-ban már évente 3 ezer elektromos teherautót gyártanának az európai és a brit megrendeléseket is beleszámolva. Nos, mindezek ambiciózus tervek és annyi bizonyos, hogy azoknak konkurens haszonjárműgyártóknak is lesz egy-két szava ehhez, akik már jelenleg is dolgoznak elektromos városi teherautók fejlesztésén, vagy piaci bevezetésén.