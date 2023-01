Az MAN nemrég jövőbe újítást mutatott be SimplePay néven, ami lényegében digitális pénztárcává varázsolja az országúti nyergeseket. Ennek köszönhetően pedig a sofőrök az eddiginél jóval egyszerűbben és könnyebben hajthatják végre a fizetési műveleteiket, ami csak előfordulhat a mindennapos teherszállításban.

Mindez egy most még ritkaságszámba menő technikai megoldásnak köszönhető. A fizetési folyamat közvetlenül a teherautóról megy végbe a Rio Box fedélzeti egységen keresztül. A művelet végrehajtását pedig a Striper fizetési adatfeldolgozó teszi lehetővé. Az információk tárolásához szükséges digitális felhőt pedig az Amazon Web Services (AWS) biztosítja. Az MAN-nek egyelőre a BP a partnere, vagyis ennél a hálózatnál lehet egyelőre készpénz, vagy hitelkártya nélkül kiegyenlíteni a tankolásokat, kizárólag digitális módon, érintésmentesen. Ennek köszönhetően a tankolás kiegyenlítése érdekében a járművezetőnek gyakorlatilag be sem kell mennie a töltőállomás shopjába, ami időmegtakarítást is jelent számára.

Ez a megoldás ugyanakkor nemcsak a gépjárművezetők, hanem a flottamenedzserek számára is hasznos lehet. Ők ugyanis valós idejű áttekintést kapnak a saját irányítófelületükön arról, hogy pontosan mikor történt tankolás, illetve mekkora mennyiségben. Így minden egyes jármű esetében tisztán nyomon követhető, hogy az összes költségráfordítás. A gyártó szerint ez még csak a kezdet egy komplex fizetési ökoszisztéma felé, mivel később akár útközben igénybe vehető szolgáltatások is kiegyenlíthetők lehetnek majd ily módon.

Az MAN eredetileg a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon mutatta be ezt a fejlesztést. Azt követően elsőként a brit piacon vált elérhetővé a megoldás, még kísérleti jelleggel. A fejlesztés tesztelése idén Németországban folytatódik, mindez azt jelenti, hogy hamarosan a német piacon tevékenykedő magyar fuvarozók is találkozhatnak majd ezzel a fejlesztéssel. A gyártó ráadásul azt tervezi, hogy a sikeres német bevezetés után több európai piacon is elérhetővé teszi ezt a megoldást. A későbbiekben pedig nemcsak kamionokkal, hanem MAN márkájú autóbuszok és kishaszonjárművekkel is igénybe vehető lesz.

Érdekesség, hogy évekkel ezelőtt a Daimler is “fizetni tanította” a kamionokat, de az a projekt egyelőre megrekedt a kísérletezgetés szintjén.