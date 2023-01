Fontos mérföldkőhöz érkezett a hazai áruszállítás, 2022 végén ugyanis megérkezett hazánkba az első tisztán elektromos Volvo FH nyerges vontató. Minderről a Volvo Trucks Hungary Facebook-oldala számolt be. Ennek azért van jelentősége, mert egy rendkívül népszerű modellről van szó: a hazánkban értékesített Volvo márkájú teherautók 96%-át ez a típus teszi ki. (Természetesen ez az adat még a dízeles változatokra értendő.)

Az elektromos teherautókra sokan még úgy tekintenek, mint egyfajta “szárnypróbálgatásra”, de ennél már jóval többről van szó, és a jövőben biztosan nagyobb szerephez fognak jutni. A Volvo Trucks azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra az általa értékesített teherautók 50 százaléka tisztán elektromos legyen. Ez üdvözlendő, hiszen dacára annak, hogy az Euro I-es motorokhoz képest az Euro VI-os normákat teljesítő erőforrások jóval kevesebb káros anyagot engednek a levegőbe, mégis a ’90-es évekhez képest 12 százalékkal nőtt a közúti áruszállítás károsanyag-kibocsátása. (Mindezért a teherautók számának növekedése tehető felelőssé)

„A dízeltechnológia körülbelül 100 évig volt egyeduralkodó a közúti árufuvarozásban. Most viszont drasztikus átalakuláson megy keresztül az iparág, és annyi újdonság lesz, hogy a szakma iránt érdeklődők nem győzik majd beszippantani a sok-sok információt. Ilyen időszak utoljára akkor volt, amikor az emberiség áttért a lovaskocsizásról az automobilokra” – jelentette ki Fáczán Gergely, a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója egy, a svéd gyártó göteborgi főhadiszállásán rendezett háttérbeszélgetésen, amelyen a Vezess is részt vett.

Teljes paletta

A Volvo Trucks lényegében az első európai haszonjármű-gyártó, amely a teljes kínálatát elő tudja állítani elektromos változatban is. Az alapvetően áruterítésre vagy kommunális feladatok ellátására fejlesztett FL és FE e-teherautók sorozatgyártása 2019-ben indult el, 2022 őszén pedig elstartolt a regionális áruszállításra szánt FH nyergesek, az áruterítős merev felépítménnyel, továbbá nyergesként is elérhető FM, valamint az építőipar igényei alapján kifejlesztett FMX teherautók elektromos változatainak szériagyártása.

„Ennek ellenére nem állítjuk azt, hogy pár év múlva csak elektromos járművek lesznek az utakon. Főleg nem mondjuk azt, hogy csak akkumulátoros elektromos teherautók róják majd az utakat. Mi azt mondjuk, hogy mostantól kezdve a környezetvédelem érdekében úgy fog átalakulni az árutovábbítás, hogy lesznek olyan szegmensek, ahol akkumulátoros elektromos járművek kellenek majd, és a törvényi feltételek ezt fogják csak lehetővé tenni. Illetve lesznek olyan fuvarfeladatok, amikre csak üzemanyagcellás elektromos járművek bizonyulhatnak alkalmasnak. És természetesen marad olyan szegmens, ahol továbbra is csak a belső égésű motorokkal szerelt változatok fognak érvényesülni. De nem biztos, hogy azok dízelek lesznek, sokkal valószínűbb, hogy cseppfolyósított gázzal fogják őket hajtani – hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató.

Kettő vagy három villanymotorral

A nemrég hazánkba érkezett elektromos Volvo FH teljesen úgy néz ki, mint amit még Svédországban nyílt alkalmunk kipróbálni ősszel. Persze ha nem lenne ráírva, hogy “Electric”, azt is lehetne gondolni, hogy dízel, merthogy az elektromos FH a belső égésű motorral szerelt variánssal teljesen megegyező főegységekkel (kabin, alváz) készül. Ebből kifolyólag külsőre egyáltalán nem különbözik tőle. De jó jól van ez így, hiszen ki akarná eldobni az FH-fülkék tágasságát, komfortját és kényelmét?

A jármű érdekessége, hogy három darab villanymotorral készül, amelyek együttesen 666 lóerős (450 kW) teljesítményt képviselnek. Forgatónyomatéka gyakorlatilag megegyezik a 460 lóerős dízelváltozatéval, ami 2400 Nm. A kuplungház helyén a már jól ismert I-Shift váltó van, így lényegében a váltókar is maradt a helyén, az ülés mellett.

Ha valaki viszont a kisebb nyomatékkal is megelégedne, akkor érdemes lehet két villanymotoros változatban megrendelni az elektromos Volvo FH-t, mivel az 80-100 kilométerrel nagyobb hatótávval fog rendelkezni. (A legnagyobb, tehát 540 kWh akkumulátorkapacitással bíró Volvo FH 300 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel). Bármelyik változatról is legyen szó, Fáczán Gergely őszintén elárulta, hogy a jelenlegi számítások szerint az akkumulátorok 8 évig tudják biztosítani a maximális kapacitást, azután körülbelül 20 százalékos kapacitásvesztéssel kell számolni. Hozzátette ugyanakkor, hogy az FH és más egyéb elektromos modelljeik hajtáslánca már most is úgy van optimalizálva, hogy ne engedje lemerülni teljesen az akkumulátorcsomagot, mivel ez “öregíti” leginkább.

A töltés terén a Volvo Trucks többféle opciót is kínál. Az FH akkumulátorainak feltöltésére 43 kW-os váltóáramú, illetve 250 kW-os egyenáramú töltő áll rendelkezésre. Előbbi esetén 9,5 órát, utóbbinál pedig 2,5 órát vehet igénybe a művelet. “Azt látjuk, hogy az elektromos járműveknek új gondolkodást kell ébresztenie az emberekben. Megszoktuk, hogy ha egy dízelt megtankolunk, akkor 3-4 ezer kilométert is meg tudunk tenni tankolás nélkül. Egy elektromos járműnél azonban teljesen másfajta gondolkodásra van szükség. Egy fuvarszervezőnek törekednie kell arra, hogy a holtidőket akkumulátortöltésre fordítsa a sofőr” – hangsúlyozta Fáczán Gergely.

A minél flexibilisebb felhasználás érdekében kiemelten fontos a megfelelő sűrűségű európai töltőhálózat kialakítása a haszonjárművek számára. Éppen ezért a Volvo Trucks összefogott a Daimlerrel és a Traton-csoporttal, hogy kiépítsen egy ilyet. Nagy kár azonban, hogy a legfrissebb információk szerint a Milence névre keresztelt elektromos töltőhálózat első ütemben nem fogja érinteni a visegrádi négyek országait, köztük Magyarországot (Részletek ezen a linken olvashatók). Ez azt jelenti, hogy a közeli jövőben a hazai üzemeltetők továbbra is csak a saját telephelyen történő töltőtelepítéssel számolhatnak.

A Volvo idehaza eddig két darab FL típusú elektromos teherautót adott át a Waberer’s Csoport számára, az idei évben azonban ez a szám tovább nőhet.