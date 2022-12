Milence néven fut majd a három európai haszonjárműgyártó konszern, a Volvo Trucks, a Traton-csoport és a Daimler által kiépítendő elektromos töltőhálózat. A kontinens legjelentősebb iparági szereplői (a Tranton-csoport a Scaniát és az MAN-t is magában foglalja) által létrehozandó töltő infrastruktúra elsősorban a nehéz-kategóriás haszonjárműveket fogja szolgálni.

A tervek szerint a következő néhány évben 1700 új nyilvános elektromos töltőpont létesülhet Európában. Ezek többsége azonban egyelőre nem érinti a Visegrádi Négyek országait, de még Ausztriát sem. A Milence-töltőhálózat kezdetben Norvégiára és Svédországra, Spanyolországra és Olaszországra, valamint Hollandiára, Franciaországra, Németországra és Belgiumra fog fókuszálni. A tervek szerint az új töltőhálózat 1 megawattos töltési teljesítményt kínáló töltőoszlopokkal (MCS) is rendelkezni fog, mivel így a gépjárművezetők kötelező, 45 perces pihenőideje alatt feltölthetők az elektromos teherautók akkumulátorai.

A Milence vezérigazgatója, Anja Van Niersen úgy véli, hogy 2024-ben már olyan akkumulátor-technológiás teherautók jelenhetnek meg a piacon, amelyek egyfelől már több mint 400 kilométeres hatótávval fognak rendelkezni, másfelől pedig teljes mértékben eleget tesznek majd a az megawattal történő gyorstöltés feltételeinek. “Éppen ezért nincs vesztegetni való időnk. Hozzá kell látnunk az új töltőpontok létesítésének, hogy a következő öt évben egy megfelelő sűrűségű töltőhálózatot építhessünk ki a nehéz-kategóriás teherautók számára” – hívta fel a figyelmet a Milence vezérigazgatója.

A szakember hozzátette, hogy ezek olyan töltőállomások lesznek, amelyek mindenben eleget tesznek majd a hivatásos gépjárművezetők elvárásainak. Ennek megfelelően WC-vel, zuhanyzóval, valamint étel és ital vásárlási lehetőséggel, továbbá rekreációs helyiségekkel is rendelkezni fognak. Mindemellett maximális biztonságot nyújtanak majd nemcsak a sofőrök, hanem a szállítandó áruk számára is. A Milence most úgy számol, hogy két éven belül alacsonyabbá válhat az elektromos járművek teljes birtoklási költsége (TCO) a dízelekénél. (Ez a regionális áruszállításra szánt e-teherautóknál már most is igaz). Ez pedig tovább ösztönözheti a fuvarozókat az elektromos teherautók beszerzésében.