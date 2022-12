A rendszerváltás után, a KGST szétesése miatt a Rábának új piacok után kellett néznie, mindez magával vonta a meglévő termékek továbbfejlesztését, illetve valamint az új gyártmányok bevezetését. Ennek köszönhetően születhetett meg a Rába H9-es teherautó, amit a H18-assal és a H14-essel együtt mutattak be 1992 őszén – a Magyar Honvéd című magazin cikke szerint. Hozzá kell tenni, hogy ezen a bemutatón a fényképek tanúsága szerint a Kamaz-fülkés Rába katonai teherautók is részt vettek, de ezek ekkor már nem számítottak új fejlesztésnek.

A H9-es érdekes összvér volt, hiszen Rába alvázon és győri futóművekkel, ugyanakkor a VW LT fülkével rendelkezett. A jármű orrán ugyanakkor természetesen a Rába logója volt látható. Az első bemutatójármű egy kéttengelyes, ponyvás, összkerékhajtású változat volt, amely igencsak jól teljesített a Rába tesztpályáján. A Magyar Köztársaság Határőrségének érdeklődését ugyanakkor nemcsak emiatt keltette fel, hanem azért is, mert ekkor már terítéken volt az elöregedett IFA és Csepel teherautók cseréje. Ezeket ráadásul csak korlátozottan lehetett terepen használni. A Határőrségnek tehát szüksége volt egy könnyű teherbírású, de masszív teherautóra.

A H9-es 9,3 tonnás össztömeggel rendelkezett, hasznos teherbírása pedig elérte az öt tonnát. A fülkéjében 2-3 fő utazhatott a sofőrrel együtt, de ponyvás kivitelben a platón még 22 fő utazhatott. Így tehát csapatszállítóként is megállta a helyét. Hajtásáról 145 lóerős és 435 Nm-es nyomatékú MAN dízelmotor gondoskodott, amelyhez 5+1 fokozatú manuális váltó csatlakozott. A modellből végül összesen 150 darabot vásárolt a Határőrség, de egyes források szerint készült még 25 darab a Magyar Honvédség számára is.

Érdekesség, hogy a Rába a polgári felhasználás terén is látott fantáziát a Volkswagennel való együtt működésben. 1993-ban elkészült egy dobozos felépítménnyel, valamint LT fülkével ellátott változat, amely az L6-os típusszámot viselte és amely hattonnás össztömeggel rendelkezett.

A Határőrséghez zöldre festett, ponyvás változatok kerültek. Mindegyik járművet felkészítették a terepen való közlekedésre, ennek megfelelően a fülkékre vadrácsot tettek, a lökhárítóba épített téglalap alakú fényszórókat védőrácsokkal látták el. Hogy, hogyan is néztek ki újkorukban, azt még egy-két korabeli fotó őrzi, de aki mozgásban is szeretné látni őket, annak érdemes a Kisváros című filmsorozat 28. részét megnézni, abban ugyanis feltűnik egy Rába H9-es összkerékhajtású teherautó.

A Rába H9-es teherautókat a rendőrség vette át a Magyar Köztársaság Határőrségétől, amelyet 2007-ben beolvasztottak a Magyar Honvédségbe. A teherautók lassú selejtezése ezt követően indult el, de a típus még még most is megtalálható a rendőrségnél.(Egyes példányokat teljesen felújítottak és átalakítottak műszaki mentővé) Az ORFK arról tájékoztatta a Vezesst, hogy a még meglévő Rába H9-eseket a rendőrség területi szervei üzemeltetik és egyelőre nincs napirenden azok amortizációs cseréje.

Aki szerencsés, az még közúton is találkozhat ezzel a modellel. Sok van használatban ugyanis magánüzemeltetőknél. A rendőrségtől leselejtezett, de még eredeti fényezéssel rendelkező változatok gyakran platós teherautóként, konténerszállítóként, vagy darus teherautóként kezdtek új életet. Sőt, mezőgazdasági feladatok ellátására is tökéletesen alkalmasak voltak. Azok a civil tulajdonosok, akik még ma is használnak ilyen H9-es teherautókat, szinte egytől-egyig kis szervizigényű, strapabíró és megbízható teherautóként jellemzik a H9-est. Hiába, úgy tűnik, hogy a magyar teherautógyártás tudott valamit a maga idejében!