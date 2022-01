Tegnap bombaként robbant a hír a magyar sajtóban, hogy a tatárföldi Kamaz fejlesztőközpontot nyitna idehaza és idővel akár a magyarországi gyár létesítése is szóba jöhet. A vállalatnak Oroszországon kívül Kazahsztánban, Azerbajdzsánban és Üzbegisztánban van összeszerelő üzeme, amelyekben főleg a helyi igényeknek megfelelően szerelnek össze belsőégésű motorral szerelt teherautókat. Az Európai Unióban csak Litvániában van egy kisebb összeszerelő üzeme a gyártó honlapja szerint, ám az Autobaginál Euro VI-os motorral szerelt változatok készülnek.

Amennyiben megvalósul egy magyarországi Kamaz üzem, az mindenképpen unikális lehet a hazai járműgyártás szempontjából, de már korábban is volt példa az orosz gyár, illetve magyar cégek együttműködésére. A korabeli sajtócikkek szerint a ’70-es évek végén például már magas és mély nyomású kürtöket szállítottunk a Kamaz teherautókhoz. A Bakony Művek pedig elektromos berendezéseket gyárthatott a Kamaz 5320-asokhoz. 1979-ben aztán a Rába is megjelent a nemzetközi együttműködés horizontján. A győri cég először 1979-ben szállított hátsó futóműveket Kamaz teherautókhoz. Az oroszok kezdetben csak pár száz darabot rendeltek, de a későbbiekben ez az együttműködés kiszélesedett és Oroszország a Rába futóművek fő piacává vált.

Talán ennek is köszönhető, hogy a Rába a H18-as katonai járművének kifejlesztésekor Kamaz-fülkékre is számíthatott. 1985-ben ugyanis 10 darab ilyen háromtengelyes, elsősorban off-road felhasználásra szánt teherautó készült el H18.188 típusjelzéssel. Az elkészült modellek között csapatszállító, illetve síkplatós, hadianyag szállítására használható változat is volt. A military-today.com szerint a Rába feliratú Kamazok alapvetően a 6×6-os hajtással rendelkező 4310-es modellre épültek, amely 1980 óta volt gyártásban az orosz gyártónál. Később a Rába áttért a MAN HX58-as adaptálására, így a Kamaz bázisra épülő magyar katonai teherautók nem kerültek sorozatgyártásra. A Kamaz fülkés Rábák műszaki specifikációjuk sajnos homályba vész.

Jó hír viszont, hogy elvileg nem lett mindegyik az enyészeté a tízdarabos flottából. Tavaly például egy használtautós oldalra felkerült egy rönkszállítóvá átépített változat, amely az ország keleti részében szolgált. Emellett a Nyírségvíznek is volt egy darus Rába H18-as prototípusa, ám ennek sorsa ismeretlen. A Rába és a Kamaz közötti együttműködés a kétezres években sem szakadt meg, a Rába ugyanis Euro III-as motorokat szállított a Kamaznak, amelyeket a 6250-es billencsesekbe építettek be. 2006-ban azonban a Rába Motor Kft. becsődölt, így a magyar fejlesztésű motorok keletre történő szállításából sem lett semmi.

A futóművek terén viszont nem állt le az együttműködés, 2006-ban a Rába hárommillió euró értékben szállított hidakat a Kamaznak. 2017-ben magyar kormányküldöttség járt az orosz gyárban azzal a céllal, hogy feltérképezzék a magyar beszállítók számára rendelkezésre álló lehetőségeket. A Rába jelenleg is aktív az orosz piacon, 2019-ben például Kamaz és GAZ-buszokhoz szállítottak futóműveket.