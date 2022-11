Terepjáró furgon a Fordtól

90 mm-rel megnövelt szabad hasmagasságával, 70 mm-rel szélesebb nyomtávjával és összkerékhajtásával a Ford Transit Trail a modern off-road pick-upokhoz közelítő menetképességeket ígér, a zárt raktér minden előnyével társítva.

A modellt Észak-Amerikában mutatták be, ahol 3.5 V6-os benzinmotorral és 10 fokozatú automata sebességváltóval kapható. Ha egyszer Európába is eljut, a potens dízelmotorok mellett az emissziómentes használatot lehetővé tevő, tisztán elektromos hajtáslánc is népszerű választás lehet majd az ügyfelek körében.

Ennyire azonban ne szaladjunk előre. A Transit Trail háromféle kivitelben – közepes és nagy tetőmagassággal, valamint magas tetős, nyújtott dobozos verzióban – lesz rendelhető. A Transit Trailhez kérhető vontatási csomag is, amellyel 2,9 tonnát vontathatunk.

Az említett összkerékhajtáshoz ötféle üzemmód közül választhatunk, amelyek elektronikusan segítik a nyomaték átvitelét, ha saras vagy nyomvályús terepen jutnánk előre, ha vontatnánk vagy nagy terhet szállítanánk, vagy ha csúszós útfelületen kell manővereznünk. Egy negyedik üzemmódot a takarékosságra éleztek ki, és persze ott a normál állás.

A megjelenést és a funkcionalitást egyaránt javítják a 16 colos, fekete alufelnik és az azokra szerelt Goodyear Wrangler Workhorse terepabroncsok. Fekete a hűtőmaszk és a xenon fényszórók háza, a motorteret vastag lemez védi az ütésektől, a kerékívek masszív burkolatot kaptak, mindkét oldalon fellépők segítik a beszállást.

A képeinken szereplő, illusztrációként összerakott lakóbusz 4,27 méter hosszú lakóterületet, 196 centiméteres belmagasságot kínál. Gyári extraként rendelhető az autóhoz tetőre szerelt szellőzőventilátor, sötétített oldalüveg, szélvédő fölötti rakodópolc, 180 fokban elfordítható első ülések és egy sor további olyan extra, amely egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi a kempingbuszépítést.

Ezek sorában a legkülönlegesebb az az elektromos csomag, amely megerősített hálózattal, kiegészítő akkumulátorokkal, speciális csatlakozóaljzatokkal és egyedi kábelezéssel segíti a külső fényforrások, háztartási berendezések és egyéb fogyasztók beépítését.