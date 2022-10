A mindennapi feladatok teljesítéséhez a fuvarozóknak olyan teherautókra van szüksége, amelyekkel rugalmasan tudnak reagálni a különböző kihívásokra. A Scania G 450 típusú, háromtengelyes, talajkormányzott, bogie tengelyes, fixplatós és fardarus teherautó ennek szellemében született meg.

A magyar rendszámos teherautót alapvetően építőanyagok szállítására vásárolta a Kemi-Ker Kft. amely Dunaújváros és Dunaföldvár környékén használja az újdonságot. Mivel a teherautó mögé rendszeresen egy pótkocsit is kapcsolnak, ezért az akár 45-50 tonnás össztömegben is dolgozhat. Éppen ezért a jármű hajtásáról egy kifejezetten erős, hathengeres 450 lóerős, 2350 Nm-res nyomatékkal rendelkező, fix geometriás turbófeltöltővel ellátott dízelmotor gondoskodik, amely a hagyományos gázolaj mellett akár hidrogénezett növényi olajjal (HVO) is üzemeltethető.

A G 450-es teherautót ugyan nappali fülkével szerelték, de a sofőr pihenése érdekében egy kisebb lehajtható ágy is van benne. Ez a kabin számtalan tárolási lehetőséget kínál. Az ágy alatt például egy tároló modul kapott helyet, a hátsó falra pedig egy olyan sínt szereltek be, amelyre a sofőr gyorsan és egyszerűen felakaszthatja a sisakokat, kesztyűket és egyéb személyes tárgyakat. A gépkocsivezető munkáját menet közben extra tükrök (homlok és oldalsó), infotainment rendszer, valamint tolatókamera segíti. Mivel valamennyi tengely légrugós, ezért a sofőrnek komfortos vezetési élményben lehet része.

A Svédországban gyártott teherautót a szolnoki Hyab Daruszerviz Kft. látta el a megfelelő felépítménnyel. A fülke mögé egy segédalvázra 6600 mm hosszú és 2500 mm széles fix plató került, amelyet 1000 mm magas oldalfalakkal láttak el. A járművet egy Hyab X-HiDuo 228B4 típusú daruval is felszerelték, amely egy rádió távvezérlésű kivitel. Ez azt jelenti, hogy a kezelőnek már nem feltétlenül kell a daru mellett tartózkodnia, amikor az valamilyen emelési feladatot hajt végre. Ennek nemcsak munkavédelmi előnyei vannak, hanem a gépkocsivezető sokkal pontosabb és precízebb munkát tud végezni vele az áruk le és felrakodásánál.

A daru 19 tm-es tehernyomaték kapacitással rendelkezik, így akár 12,6-12,9 méterig is kitolható a karja. És akár ekkora távolságnál is képes megemelni 1360 kilogrammnyi tömeget. Ez nagyjából egy áruval megrakott raklapnak súlyának felel meg. Ennél is fontosabb azonban, hogy a cégnél alkalmazott előző teherautónál magasabbra, akár egy épülőfélben lévő társasház harmadik emeletére is fel lehet vele emelni építőanyagokat. A rotátornak köszönhetően pedig akár a levegőben is meg tudja forgatni a daru a raklapokat, hogy aztán azokat a szükséges irányban helyezhessék a helyére.

Mivel egy ilyen járműnél kiemelt fontossággal bír a stabilitás, ezért a Scania G 450-est olyan talpakkal szerelték fel, amelyekben szenzorok és nyomásérzékelők vigyáznak a megfelelő stabilitásra. A Kemi-Ker teherautóját a nagyobb biztonság érdekében aláfutás gátlóval, sárga megkülönböztető jelzésekkel, automata vészfékező rendszerrel, valamint fényszóróvédelemmel is ellátták. A G 450-es tehát teljes mértékben fel van készítve az építőanyagok szállítására.