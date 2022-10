Így tudnak most spórolni a gázolajjal a fuvarozók

A tisztán elektromos Scania teherautó után ezúttal egy platós hibrid került a kezünk közé. Nem vagyok a nagy szavak híve, de ilyen teherautóból aztán tényleg nincs sok még idehaza. Igazából csak a G-fülkés tesójából fut kettő Magyarországon és ezzel véget is lehet vetni a felsorolásnak. De nem csak ezért tekinthető izgalmasnak ez a svédországi jövevény. A Scania P 280 B6x2*4NB típusú teherautó még számtalan érdekességet rejteget.

Külső

A háromtengelyes teherautó ízig-vérig “scaniásan” néz ki. Mit jelent ez? Lényegben azt, hogy sem felfelé, sem lefelé nem lóg ki abból a dizájnvilágból, amelyet még 2016-ban mutatott be a svéd gyártó az új S, illetve az R-szérián. Túlzás nélkül állítható, hogy az idő nem fog ezen a formaterven. Mintha csak tegnap álmodták volna meg a hűtőmaszk széles, ezüstszürke lamelláit, amelyek lényegében minden jelenlegi Scania teherautó védjegyének tekinthető. A “Stockholm kék” fényezés pedig igazán jól áll a P-fülkének, amelyet kifejezetten a városi és regionális áruszállítás igényeinek megfelelően fejlesztettek ki.

A "city safe" oldalablak segít eltünterni a holttereket. Nagy oldalablakok segítik a vezetőt abban, hogy minél jobban kilásson. A hibrid hajtásláncra utaló felirat. Jól áll neki a Stockholm kék színárnyalat. Könnyű a be- és kiszállás. Kényelmes lépcsők vezetnek a Scania fülkéjébe A műszerfal scaniás, igazából nem különbözik a dízeles változatoktól. Helyes kis okostelefontartó is van a műszerfal mellett. A P280-a széles tükrökkel készül. Az oldalsó peronablak leleplezi azt, ha valaki a teherautó mellett állna. A járművet akkumulátorcsomaggal is ellátták, így önsúlya közel 10 tonna. A külső világítás kapcsolója az oldalajtón található. Még hátul is van munkalámpája. A P280-as építőanyag szállításra igazi jolly joker lehet. A navigáció közvetlenül az elektromos rögzítőfék mellett található.

Éppen ezért egy nyergeshez képest értelemszerűen lényegesen alacsonyabban van a fülke padlószintje. Ennek köszönhetően a beszállás is könnyebb: mindössze két lépcsőt kell leküzdenie a sofőrnek. Az első lépcső nagyjából 360 mm magasan van. A könnyebb kilátás érdekében a teherautót úgynevezett “city safe” ablakkal is felszerelték, amelynek köszönhetően a vezető jobban láthatja, ha például egy gyalogos, vagy biciklis elhalad mellette, vagy esetleg megáll valaki a jármű jobb oldalánál. Nyilván ezt a célt szolgálja az oldalablak fölé szerelt kiegészítő tükör is, de egy “city safe” ablakkal még hatékonyabban csökkenthető a holttér.

A 8340 mm hosszú és 2550 mm széles P280-ast lapos tetős nappali fülkével látták el, így a magassága nem haladja meg a 2841 mm-t. A P-szériát nézve a tesztjárművünk az arany középutat képviseli, ugyanis van ennél keskenyebb fülke is ebben a családban, amelynél lényegében már az ajtókerettel véget ér a kabin, a legnagyobb P-kabin pedig normál szélességű hálóággyal és extra fejtérrel (Highline) rendelkezik. A tesztünkben szereplő variáns szerintem ideális a magyar viszonyokra ebből a szempontból, hiszen egy keskeny, 540 mm széles lehajtható ágynak is jut benne hely arra az esetre, ha a sofőr szeretne egyet ejtőzni.

Belső

Mivel a fülke alacsonyabban van egy távolsági nyerges vontatóéhoz képest ezért a fedélzeten utazóknak meg kell barátkozniuk a gondolattal, hogy nem sík a padlója. De miért is lenne az, hiszen az alatta dolgozó motort nem lehet összetömöríteni. A motorsátor mérete az elviselhető keretek között marad a Scaniában, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy körülbelül térd magasságig ér, vagyis éppen olyan magas, hogy akár könyökölni, vagy pókerezni is lehet rajta. A svéd mérnökök igyekeztek jól kihasználni ezt a részt, ezért pohártartókat és egy kis asztalka szerűséget is kialakítottak rajta. Átsétálni rajta azonban nem nagyon lehet, de igazából nem is kell.

Ennél is fontosabb azonban, hogy az ülések mögött egy olyan modul van, amiben 1-1 szeparált tárolórekesz is megtalálható. Ezekhez nemcsak belülről, hanem akár kívülről is hozzáférhet a sofőr a fülke oldalán elhelyezett ajtóknak köszönhetően. A két modul között pedig egy kihúzható hűtőláda található, ami azért jó néhány fél literes üdítőt el tud nyelni. Erre a modulra hajtható rá a korábban említett keskeny ágy.

A műszerfal jól áttekinthető és a legfontosabb gombok a műszeregység közelébe kerültek. Jobb kéz felől a navigáció, valamint az infotainment megjelenítésére szolgáló színes kijelző kapott helyet. Alatta van a digitális klímavezérlő panelje, az alatta pedig a világítással, valamint egyes vezetéstámogató asszisztensek ki és bekapcsolását szolgáló gombok vannak.

A műszerfal tehát alapvetően nem különbözik a dízeles változatétól, de a műszeregységen van pár olyan dolog, ami csak és kizárólag a hibrid hajtáslánchoz köthető. Az egyik, hogy a sofőr visszajelzést kap arról, hogy pontosan mennyi az akkumulátorok töltöttsége (%), illetve, hogy mekkora hatótáv áll rendelkezésre. A sebességmérő óra alatt pedig a gépjárművezető a gázolaj és az AdBlue aktuális szintjét is láthatja, meglepetés tehát ilyen szempontból biztosan nem fogja érni. Az üzemanyagtartály 275, az AdBlue tartály pedig 47 literes.

Technika

A Scania már 2014 óta fejleszt hibrid üzemű teherautókat, tehát ezen a téren egyáltalán nem számít új szereplőnek. A svéd gyártó már a negyedik generációs hajtásláncnál jár ebből a szempontból, ami jóval nagyobb elektromos hatótávot kínál a korábbi változatokhoz képest. A P280 hibrid teherautóban 7 literes, 280 lóerős, 1000 Nm-res dízelmotor dolgozik, amelyhez egy GE281-es típusú sebességváltó csatlakozik. A Scania ezt a modult egyenesen az új hibrid teherautók lelkének is nevezi, nem véletlenül.

Ez az egység 230 kW folyamatos- és 290 kW csúcsteljesítményt, illetve 2100 Nm-res nyomatékot kínál. Érdekessége, hogy ugyan hatfokozatú, de nem rendelkezik a hagyományos értelemben vett tengelykapcsolóval. Annak szerepét lényegében a bolygómű tölti be, amely ily módon teljes mértékben megszakítás mentes és gyors váltásokat tud biztosítani. A GE281-es modul maximum 100 lóerőt ad hozzá a dízelmotor teljesítményéhez, de ennél is fontosabb azonban, hogy a hibrid hajtáslánc mindent összevetve 40 százalékkal kisebb üzemanyag-felhasználást eredményez a városi közlekedés esetén.Vagyis a fuvarozók így hatékonyan tudnak takarékoskodni a gázolajjal.

Mivel a P 280-ast egy 90 kWh kapacitású akkumulátorral is ellátták, ezért akár 60 kilométert is meg lehet vele tenni tisztán elektromos üzemmódban. Az akkumulátor többféleképpen tölthető: egyrészt a jármű menet közben, a regeneratív fékezéssel is időnként “visszacsorgat” valamit az elégetett hatótávból a hajtásláncba, másfelől pedig egy maximum 95 kW teljesítményű egyenáramú töltővel 30-35 perc alatt feltölthető az akkumulátorcsomagja. Ha a helyzet úgy hozza, hogy sürgősen elektromos hatótávra van szükség, akkor a P280-as akkumulátorcsomagja a dízelmotor munkájával is feltölthető, de ennek nem sok értelme van, hiszen ebben az esetben gázolajat fogunk elégetni azért, hogy aztán tisztán elektromos üzemmódban közlekedhessünk.

A legtisztábban megújuló energiaforrásból előállított árammal, valamint biodízellel, vagy hidrogénezett növényi olaj (HVO) felhasználásával üzemeltethető a maximum 29 tonnás össztömeggel rendelkező P280-as hibrid teherautó.

Vezetés

A Scania P280-as hibridet Biatorbágy és Dunaharaszti között tettem próbára, ami javarészt az MO-áson való jövés-menést jelentett. A teljes terheléssel ellátott teherautóval leginkább 80 km/órás sebességgel és döntően tisztán elektromos üzemmódban közlekedtem. A jármű ilyen körülmények között meglehetősen csendes munkahelynek bizonyult, hiszen a fülkébe egyáltalán nem szűrődött be a motorzaj. A P280-as ugyanakkor nem csak halk működéséről, hanem könnyű manőverezhetőségről is tanúbizonyságot tett.

A 4350 mm-res tengelytávolságnak, valamint a kormányozható hátsó tengelynek köszönhetően kifejezetten könnyen meg lehet vele fordulni egy telephelyen, de az előre- és a hátrameneti fokozat közötti váltás is teljesen akadozásmentes. Azt hiszem nem túlzott a Scania, amikor a GE281-est nevezte meg a hibrid teherautók lelkének. Ez az egység menet közben is olyan finoman dolgozik, hogy gyakorlatilag észrevehetetlenek a fokozatváltások. És egész kis sebesség mellett sem kezd el rángatni. A kigyorsítások is sokkal simábban végezhetők vele, emiatt pedig kifejezetten agilis teherautónak tekinthető.

A Scania P280-as tehát kifejezetten kényelmesen és komfortosan vezethető. A fedélzeti számítógépben található adatok szerint pedig a vegyes üzemanyag-felhasználása 18l/100 km körül alakul, ami lényegesen jobb egy csak dízelmotorral szerelt, hasonló kategóriás teherautóéhoz képest. A telephelyre való visszaérkezés után pedig körülbelül 20-23 kilométer maradt az elérhető hatótávból, tehát az autópályázás nem zabálta le a teljes hatótávot.

Összegzés

Mindent összevetve szerint a P280-as jobb vezethetőséget nyújt, mint a tisztán dízeles változata. A 60 kilométeres hatótáv nagy mobilitást ad a sofőrnek, ha városban és nem autópályán használja. Igaz, azért egy 4-5 címből álló budapesti fordát nem lehetne vele megcsinálni kizárólag elektromos üzemmódban. Ennek ellenére mindig ott lesz a fülke alatt a biztos mentsvár a 7 literes dízelmotor személyében, vagyis a sofőrnek nem kell rettegnie attól, hogy mi lesz, ha esetleg elfogy az elektromos hatótáv. A P280 hibriddel tehát úgy élvezhetjük az elektromos áruszállítás előnyeit, hogy közben elengedhetjük a hatótávparát is. Mindamellett pedig egy ilyen teherautó a környezetnek is jót tesz, hiszen biodízellel akár 90 százalékkal is csökkenthető lenne a károsanyag-kibocsátása.

A Scania szerint nem csak környezetvédelmi előnyei vannak a hibrid teherautónak. Mivel az automataváltója nem tartalmaz olyan kopóalkatrészeket, mint például a szinkronszerkezetek, a tengelyfékek, vagy a tengelykapcsoló, ezért a javítási és a karbantartási költségek csökkenhetnek, az üzemidő pedig nőhet ezeknél a teherautóknál. És ennek előnyeit nemcsak a járművezetők, hanem a flottamenedzserek, valamint az üzemeltetők is egyaránt élvezhetik.