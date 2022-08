A villany teherautók terén a Scania viszonylag új szereplőnek számít. Nem is csoda, hiszen a legendás V8-as motorral hírnevet szerző vállalat korábban leginkább csak az etanolban és a gázhajtásban látott alternatívát. Na, jó egy kicsit a hibridben is. Skandináviában azonban egyre több üzemeltető kezdte el keresgélni az akkumulátor-technológiás villanyteherautókat. Közéjük tartozik a norvég ASKO élelmiszer nagyker, amely gyakorlatilag a nullszériás elektromos Scaniákra csapott le az évtized elején. Így elsőként tesztelhették a G-fülkés 27 tonnás elektromos teherautókat.

Ezután még 2020-ban a Scania bejelentette, hogy piacra dobja az L- és a P-fülkés tisztán elektromos teherautókat. Ezzel olyan konkurenseket előzött meg, akik már régebb óta dolgoztak e-teherautókon, köztük például a Mercedes-t, vagy az MAN-t. A P-fülkés változat nyáron hazánkban vendégeskedett, így végre hazai körülmények között is sikerült kipróbálni az új villany Scaniát.

Lábujjhegyen oson a városban ez a villanyteherautó Lábujjhegyen oson a városban ez a villanyteherautó 1 /26 Nagy visszapillantókkal készül a 25P Nagy visszapillantókkal készül a 25P Fotó megosztása: 2 /26 A Scania 25P fényezése magáért beszél. A Scania 25P fényezése magáért beszél. Fotó megosztása: 3 /26 Könnyen és gyorsan fel lehet jutni a fülkéjébe. Könnyen és gyorsan fel lehet jutni a fülkéjébe. Fotó megosztása: 4 /26 Könnyű vele parkolni. Könnyű vele parkolni. Fotó megosztása: 5 /26 Az akkumulátorokat védik a sérülésektől a fém lécek. Az akkumulátorokat védik a sérülésektől a fém lécek. Fotó megosztása: 6 /26 A LED-technológiás fényszórók feldobják a külsejét. A LED-technológiás fényszórók feldobják a külsejét. Fotó megosztása: 7 /26 A fülkebillentés ennél már elektronikus módon történik. A fülkebillentés ennél már elektronikus módon történik. Fotó megosztása: 8 /26 Lapos tetővel kicsi a légellenállása. Lapos tetővel kicsi a légellenállása. Fotó megosztása: 9 /26 A felépítmény magassága megnövelhető. A felépítmény magassága megnövelhető. Fotó megosztása: 10 /26 A jármá abroncsai nagy sebességnél is csendesek maradnak. A jármá abroncsai nagy sebességnél is csendesek maradnak. Fotó megosztása: 11 /26 A tolatókamera képe mindent megmutat. A tolatókamera képe mindent megmutat. Fotó megosztása: 12 /26 Egyszerűen és gyorsan áramtalanítható a jármű. Egyszerűen és gyorsan áramtalanítható a jármű. Fotó megosztása: 13 /26 8 akkumulátor lakik a létravázban, egy pedig a fülke alatt van. 8 akkumulátor lakik a létravázban, egy pedig a fülke alatt van. Fotó megosztása: 14 /26 Régen itt volt a belsőégésű motor. Régen itt volt a belsőégésű motor. Fotó megosztása: 15 /26 Helyes kis tároló kapott helyet hátul. Helyes kis tároló kapott helyet hátul. Fotó megosztása: 16 /26 A műszerfal könnyen áttekinthető és modern. A műszerfal könnyen áttekinthető és modern. Fotó megosztása: 17 /26 A műszeregység ana-digi és remekül ötvözi a modern technikát az újjal. A műszeregység ana-digi és remekül ötvözi a modern technikát az újjal. Fotó megosztása: 18 /26 Adott esetben a navigációra is rábízhatjuk magunkat. Adott esetben a navigációra is rábízhatjuk magunkat. Fotó megosztása: 19 /26 A City Safe oldalablak láthatóvá teszi a holttérben tartózkodókat. A City Safe oldalablak láthatóvá teszi a holttérben tartózkodókat. Fotó megosztása: 20 /26 Munkalámpák is vannak a hátfalnál. Munkalámpák is vannak a hátfalnál. Fotó megosztása: 21 /26 Ezzel a töltőoszloppal valósult meg az itthoni töltése. Ezzel a töltőoszloppal valósult meg az itthoni töltése. Fotó megosztása: 22 /26 A töltőcsatlakozó a jármű jobb oldalán, a homlokfalban kapott helyet. A töltőcsatlakozó a jármű jobb oldalán, a homlokfalban kapott helyet. Fotó megosztása: 23 /26 Mobil töltőállomás a Scania demó centrumában, Södertaljében. Mobil töltőállomás a Scania demó centrumában, Södertaljében. Fotó megosztása: 24 /26 Skandinávia mellett vélhetően a német piacon is népszerű lesz. Fotó: Scania Skandinávia mellett vélhetően a német piacon is népszerű lesz. Fotó: Scania Fotó megosztása: 25 /26 Jól áll neki ez a környezet. Fotó: Scania Jól áll neki ez a környezet. Fotó: Scania Fotó megosztása: 26 /26 Lehet vele barangolni városon kívül is. Fotó: Scania Lehet vele barangolni városon kívül is. Fotó: Scania Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A villany 25 P igazából ugyanazzal a dizájnnal van megáldva, mint a dízeles társai. Ez a megjelenés ugyan nem új, de az idő nem túlságosan kezdte ki. A Scania 2016-ban látott neki a teherautónak a teljes külső és belső frissítésének. 2018-ban kerültek sorra a városi variánsok, így a tesztünk alanyául szolgáló modell is.

Ha haszonjármű dizájnról van szó, akkor szinte természetes, hogy sokan azt várják el, hogy megőrizze a régi stílusjegyeket a jármű, de közben egy kicsit újszerű és modern is legyen. Nos, a Scaniánál zseniálisan megtalálták a középutat. A végeredmény pedig leutánozhatatlan. A homlokfal tulajdonképpen négy részre van tagolva, mint az előző generációnál, de a lökhárító olyan keskeny és alacsony, hogy szinte észre sem lehet venni. A türkizkék csík a hűtőmaszkon persze komoly jelzésértékkel bír, mert, ha a szerelő meglátja, akkor nem fogja a teherautót olajcserére előkészíteni, hanem inkább a villanyteherautókra tréningezett kollégákhoz küldi.

A P-sorozat háromféle (rövid, nappali és hálófülkés) változatban készül. Az elnevezések kissé csalókák, hiszen már a nappali kabinosban is van egy kis lehajtható, 54 centiméter széles fekvőalkalmatosság, tény viszont, hogy az nem tekinthető teljes értékű fekhelynek. Tesztjárművünket pont ilyennel szerelték, de kívülről nem ordít róla. Igazából azzal árulja el magát, hogy kabinjának mindkét oldalán van egy-egy négyzet alakú kis ajtócska, amelyek az ágy alatti tárolórekeszekhez biztosítanak könnyebb hozzáférést, kívülről. Szükség is van rájuk, mert ennél a modellnél a szélvédő feletti kis polcok, fakkok szóba sem jöhetnek, mivel lapostetős. A fülke magassága nem haladja meg 2920 millimétert. A P Highline kivitelnél viszont 3520 milliméter magas is lehet a teherautó fülkéje légterelők nélkül, ami már magával vonja szélvédő fölé építhető polcokat és tárolórekeszeket.

Mivel a P-fülkét alapvetően a városi és a disztribúciós szállítmányozásra tervezték, ezért utasoldalon egy, az ajtó alsó felébe épített kis ablakkal is ellátták, amit a Scania stílusosan City Safe-nek hív. Ennek elsődleges szerepe az, hogy lehetővé tegye a sofőr számára, hogy időben észre vegye a gyalogosokat, a gyerekeket és a kerékpárosokat. Ez persze csak egy praktikus kiegészítő, mert a gépjárművezetőt nem menti fel az alól, hogy ne nézzen rá rendszeresen rá a jobb oldali visszapillantó tükörre, ami szerintem kellően széles és magas, ezért kiválóan tünteti el a holttereket. Szükség is van rá, mert hosszúsága meghaladja a hat métert (csak a tengelytávolsága 5350 mm).

Belső

A kabinba gyorsan és gond nélkül be lehet jutni mindössze két lépcsőfok leküzdésével. Ez már csak azért is fontos, mert a városi vezetés sok elindulással és leállással jár, többször kell bemászni a fülkébe és kimászni onnan. Nem mindegy, hogy ezt milyen körülmények között kell megtennie a gépjárművezetőnek. Az ülések közötti átmászkálás azonban a nappali P-fülkében esélytelen. Középen ugyanis megmaradt a 345-440 mm magas motorsátor. Ennek ellenére szűkösnek nem nevezhető ez a kabin, hiszen 1,5 méteres belmagassággal rendelkezik.

Persze, fontos megjegyezni, hogy ez még igazából mindig a dízeles változatok számára tervezett fülke, amely megőrizte azon kedvező tulajdonságát, hogy a gépjárművezető alapvetően magasan ül, ezért jó rálátása nyílik a jármű előtt lévő útra. Az oldalsó ablakok mélyre nyúlnak, alsó peremük szinte a sofőr térdénél van, ami szintén javítja a kilátást a teherautóból. Ahogy korábban utaltunk rá, bár a tárolórekeszek száma nem végtelen, azért az ágy alatt el lehet rejteni kisebb-nagyobb hátizsákokat. Középen, a motorsátoron egy hűtőláda is van, amit egy elegáns mozdulattal könnyedén ki lehet húzni a helyéről. Érdekesség, hogy már a P-fülkében is elérhető a távolsági Scania vontatókban használt megoldás, vagyis a műszerfalból kihajtható étkező asztalka, ami lehetőséget teremt az utasülésen helyet foglalónak ahhoz, hogy civilizált körülmények között költse el az uzsonnáját.

A műszerfal kialakítása ergonomikus: a kapcsolókat úgy helyezték el, hogy a gyakran használt funkciók a kormánykerék közelében, míg a kevésbé fontosak, így például a klíma, vagy a belső világításkapcsolók távolabb, a színes infotainment rendszer képernyője alatt kaptak helyet. Az elektronikus rögzítőfék kezelőkarja jól látható helyre, a kormánykerék és a digitális kijelző közé került. Szimpatikus megoldás, hogy jobb kéz felől, a motorsátor és a műszerfal találkozásánál több palacktartót is elhelyeztek, így a sofőrnek még gondolkodnia sem kell, hova tegye le a kezéből az ásványvizes palackot, akkor amikor éppen nincsen szüksége rá.

Technika

A 25 P hajtásáról 310 lóerős (230 kW) és 2200 Nm-res nyomatékú villanymotor gondoskodik, amely a lítiumion akkumulátorokból nyeri a szükséges energiát. Ezen a téren a megrendelők kétféle konfigurációból is választhatnak. A 25 P kérhető öt, illetve kilenc darab energiatároló csomaggal. Ezek többségét főként a létravázban helyezik el jobb és bal oldalon, egyet pedig a fülke alatti részen a jobb és bal oldali kerék között.

A kisebb akksicsomaggal 165 kWh, a nagyobbal pedig 300 kWh-s kapacitással kell számolni. A legnagyobb elérhető hatótáv értelemszerűen több akkumulátor beépítésével érhető el, így az új elektromos Scania akár 250-260 kilométert is megtehet egy feltöltéssel. Ha egy cég naponta ennél jóval kevesebbet megy, akkor érdemes lehet az öt darab akkumulátorral szerelt, 130-140 kilométeres hatótávval rendelkező variánst választania, mivel csak egy akksi 260 kilogrammot nyom ennél a modellnél. Ez azt jelenti, hogy a kilenc akksis változatnál több mint plusz egy tonnányi súlyt jelentene a négy darab kiegészítő lítiumion akkumulátor.

És, ha már a súlynál tartunk, akkor érdemes szót ejteni a jármű össztömegéről is. A legnagyobb hatótávolságú változat 16 360 kilogrammot nyom, vagyis könnyebb egy szóló elektromos busznál. Üresen 12 060 kilogrammos vagyis összesen 4300 kilogrammot lehet vele szállítani. Mivel a merev felépítményének növelhető a magassága, így a nagyobb tárgyak, bútorok szállítása sem jelenthet akadályt ezzel a járművel. Az emelőhátfalas kivitel pedig külön főnyeremény az áruterítésnél.

Ha eljön a töltés ideje, mert mondjuk a jármű hosszabb ideig áll a felrakó, vagy lerakodó helyen, akkor többféle megoldás áll rendelkezésre. A CCS típusú töltőcsatlakozóval maximum 130 kW teljesítményű, egyenáramú töltővel a kisebb akkupakkal rendelkező változat 55 perc alatt, a nagyobb pedig 100 perc alatt tölthető fel 80%-os töltöttségi szintre. A 25 P töltése könnyen és egyszerűen ellenőrizhető a Scania saját telematikai rendszerével, így a sofőr akár az okostelefonján is megnézheti, mennyi van még hátra a jármű töltéséből. (A hazai teszt alatt a svéd gyártó hivatalos töltőbeszállítójának, a Kempowernek a mobil töltő oszlopával töltöttük a teherautót.

Vezetés

Az elektromos 25 P nem igazán igényel nagy “betanulást”. Ha valaki vezetett már automataváltós teherautót, akkor nem érheti nagy meglepetés ezzel, főleg azért nem, mert igazából még a műszerfalat sem kellett jelentősen módosítani egy dízeles változathoz képest. Ami viszont meglepő lehet az a jármű indítása, ami mindössze egy, a műszergységhez közel eső gombbal történik. Ha ezt megnyomja az ember, akkor már meg is szólal a villanyteherautók jellegzetes hangja. Az elinduláshoz természetesen D-be, vagy R-be kell tenni az automataváltót, függően attól, hogy előre, netán hátra szeretnénk menni vele. Ha az utóbbi eshetőség áll fenn, akkor megjelenik az infotainment rendszer színes kijelzőjén a tolatókamera képe, sávok és rovátkák nélkül. Ez tényleg csak azt a célt szolgálja, hogy megmutassa a sofőrnek a jármű mögött lévő területet.

Az automataváltó három fokozata a dízeleseknél a retarderként funkcionáló, de esetünkben inkább regeneratív fékezést szabályozó kar nyakán kapott helyet. Akkora betűkkel virít az ember szemébe, hogy el se lehet téveszteni, melyik fokozatban van éppen a váltó. A regeneratív fékezést viszont ki kell tapasztalni. A jobb kéz felől, a kormányoszlopon lévő kar öt fokozattal bír, menet közben le- és föl billenthetjük függően attól, hogy mennyire intenzíven szeretnénk fékezni. A Scania tájékoztatása szerint a rekuperáció nagyjából minden fokozatban +20%-kkal növeli meg a teherautó lassulásának és energiavissza-táplálásának mértékét. Vagyis az ötödik fokozatban gyakorlatilag állóra fékezhetjük a teherautót, ha helyzet úgy kívánja.

A hazai, fél napos menetpróba idején azonban kevés ilyen helyzet adott, mivel a Biatorbágy és Dunaharaszti között megtett távon alig volt forgalom az M0-áson. Grandiózus méretei ellenére meglepően könnyen és erőkifejtés nélkül lehet kormányozni és irányítani a Scania villanyteherautóját. Kormánykerekének ellenállása kis sebességnél sem nő meg túlságosan, ennek köszönhetően nem válik megterhelővé egy-egy parkolási művelet ezzel a járművel. Ennek ellenére nem parkolgatni, hanem menni szerettem leginkább ezzel a járművel. A Scania 25 P teljes terhelés mellett dinamikusan és csendesen gyorsul, kétfokozatú automataváltója pedig akadozásmentesen kapcsol fel 35-40 km/óránál. A teherautó az élesebb kanyarokban is megőrzi stabilitását, nem találkoztam semmilyen kellemetlen karosszéria bedőléssel a tesztút alatt. A 315/70 R 22,5 méretű Continental gumiabroncsok még a 80 km/órás tempónál sem bizonyultak zajosnak.

A teszt során Scania villanyteherautója 70,8 kWh/100 km energiafelhasználást produkált terhelten, folyamatos klímázás mellett. Ez azt jelenti, hogy ilyen étvággyal jóval több kilométert lehetne vele megtenni, mint amennyit a Scania eredetileg megadott. Több mint valószínű tehát, hogy a Scania által kommunikált hatótáv a legrosszabb, valószínűleg téli vezetési körülmények között történő szcenáriót tükrözi.

Összegzés

A Scania által kifejlesztett e-teherautó nem egy tucattermék, hanem egy olyan stílusos és praktikus jármű, amely Európa bármelyik országában megállja a helyét a disztribúciós felhasználásban. Bár az ára jelenleg kétszerese a dízelének, ennek ellenére több mint valószínű, hogy a közepes teherbírású teherautók jobban elterjednek a városi áruszállításban. Egyrészt azért, mert egyre több nagyváros dönt úgy, hogy alacsony, vagy zéró emissziójú károsanyag-kibocsátású zónát jelöl ki a városközpontokban. Másrészt pedig azért mert a csendesen üzemeltethető elektromos járművekkel az árufeltöltések akár az éjszakai, vagy a hajnali órákban is megvalósíthatók, ennek köszönhetően lényegesen csökkenthető a teherautók száma a reggeli dugókban. Tanulmányok szerint a csúcsidőszakon kívüli kiszállítások több mint 30 százalékkal gyorsabbak lehetnek az egyszerűbb parkolásnak, a kevesebb araszolásnak, a nagyobb sebességnek és a gyakoribb zöld jelzéseknek köszönhetően.

A 25P egy csendesen és gazdaságosan üzemeltethető teherautó, amely ha kell lábujjhegyen oson a belvárosban, hogy mindenkinek időben megérkezzen a friss tej és péksütemény.