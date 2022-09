2020-ban mutatkozott be globálisan a BYD közepes teherbírású teherautója, amely covid miatti kis késéssel végre hazánkba is eljutott. A hazai forgalmazónál, az Eurotrade-nél az ETM6 mutatkozott be egy szakmai nap keretében. Az újdonság 7,4 tonnás össztömeggel rendelkezik, terhelhetősége viszont nagyban függ a felépítménytől: dobozos kivitelben 2780 kg, platós-ponyvás kivitelben pedig 3140 kg lehet a jármű hasznos teherbírása.

Az ETM6-os teljesen elektromos hajtáslánccal készül. Felépítménye alatt 126 kWh összkapacitású lítiumionos (LiFePo4) kapott helyet, amellyel 200 kilométer tehető meg egy feltöltéssel. Az energiatároló csomag 1,2 óra alatt tölthető fel teljesen egy 120 kW-os DC-töltővel. A jármű hajtásáról 204 lóerős (150 kW), 550 Nm-res nyomatékkal rendelkező villanymotor gondoskodik, amellyel akár 30 százalékos emelkedőn is képes felkapaszkodni a gyártó tájékoztatása szerint.

A BYD ETM6-os emellett fejlett vezetéstámogató rendszerekkel is fel van szerelve, ezek közé tartozik a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az ütközésre figyelmeztető asszisztens (FCW), az adaptív sebességtartó automatika (ACC), valamint a fejlett vészfékező rendszer (AEBS). Ebben a méretben jelenleg ez az egyetlen elérhető elektromos teherautó a hazai piacon. Egyik konkurensnek sincs ugyanekkora méretű elektromos haszonjárműve” – mondta el az újdonsággal kapcsolatban Herbszt László, az Eurotrade termékmenedzsere.

Az ETM6-os árazása nyilvános és bárki számára elérhető. Az Eurotrade honlapja szerint járóképes, fülke-alvázas kivitelben 110 900 eurót,vagyis 44,5 millió forintot kell letenni érte az asztalra (ÁFA nélkül). A ponyvás-platós kivitel pedig 114 900 euróba kerül.

Az Eurotrade-ről Az Eurotrade 20 vállalattal rendelkezik és összesen 200 főt foglalkoztat. A teljesen magyar tulajdonú cégcsoport tevékenységei között a járműkereskedelem mellett a pénzügyi szolgáltatások, az étrend-kiegészítők és vitaminok forgalmazása, az ingatlanfejlesztés, valamint a naperőmű parkok létesítése is megtalálható. Bár járműgyártás, járműkereskedelem anomáliái az Eurotrade-t is érintik, azonban a cégcsoport 2022. évi árbevétele meghaladhatja a 15 milliárd forintot. Az Eurotrade emellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az Iveco haszonjárművek forgalmazására, valamint az elektromobilitásban rejlő lehetőségek kiaknázására.

Az ETM6-os “kistestvére”, az ETP3-as már jó ideje elérhető idehaza. A kínai gyártó 2,4 tonnás össztömegű zárt áruszállítója 780 kg-os terhelhetőséggel rendelkezik. Fedélzetén két személy utazhat, raktérének térfogata pedig 3,5 köbméter. Ez a tisztán elektromos furgon egy feltöltéssel 275 kilométert tud megtenni, vagyis az elérhető hatótáv tekintetében jelenleg piac felső harmadába tartozik. A BYD Blade típusú akkumulátorral felszerelt jármű viszonylag gyorsan hadra fogható, DC-töltővel ugyanis alig fél óra alatt teljesen feltölthető.