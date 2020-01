Az új kabin modernebb és tetszetősebb formatervvel rendelkezik: homlokfala zongoralakk fekete sávot, krómhatású díszlécet és megújult, LED-technológiás lámpatesteket kapott. Az A-oszlopot optikai feketítéssel látták el, mindamellett új, az eddigieknél szélesebb visszapillantó tükrökkel is felszerelték. Nemcsak kívülről, hanem belülről is teljesen megújult a T8 kabinja: új, digitális kijelzőkkel ellátott műszerfallal, valamit multifunkcionális kormánnyal, illetve műbőrborítású ülésekkel látták el.

A komáromi busz összeszerelő üzemmel is rendelkező kínai gyártó, a BYD ígéretéhez híven bemutatta a megújult T8-as teherautóját. Az első példányról – amely egy köztisztasági változat volt – még tavaly rántották le a leplet egy sanghaji kiállításon. Ezt követően már felkerültek a világhálóra platós felépítménnyel ellátott új T8-asok is.

Az elektromos teherautók elsődleges előnye, hogy a dízelekhez képest jóval alacsonyabb teljes élettartamra vetített birtoklási költséggel (TCO) rendelkeznek. Egyrészt a hajtásukhoz szükséges áram jóval olcsóbb, főleg ha zöld energiából állítják elő, másrészt szervizigényük is lényegesen alacsonyabb, mert az elektromotorok karbantartása egyszerűbb a belső égésűekhez képest.

A T8-ast jelenleg Kínán kívül az Egyesült Államokban is forgalmazzák, de tervebe van véve az európai értékesítése is, amelyben az Eurotrade Kft. lesz a hazai partner. A tavaly közzétett tervek szerint a T8-as ez év végétől lesz rendelhető és az első kiszállítások 2021 első negyedévében történhetnek meg. Nem kell már sokat tehát várni arra, hogy a magyar utakon is feltűnjenek a megújult elektromos BYD teherautók. A legfrissebb hírek szerint, ugyanakkor az Európa mellett Dél-Afrikában is megkezdődhet a T8-as forgalmazása.