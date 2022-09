A Fencer f1-es tavaly mutatkozott be Nagy-Britanniában, az f6-os pedig egy franciaországi iskolabusz-megrendelésnek köszönhetően debütálhatott az európai piacon. Az új típuscsalád tovább folytatja hódító útját, ezúttal a közép-európai, így a magyar piacon is.

A Scania Fencer egy modern és attraktív autóbuszcsalád. Akárcsak a Touring autóbuszok, ez is a Scania és a Higer mérnökei közötti többéves együttműködés eredménye. Személyében egy gazdaságos, kedvező árú járművet köszönthetünk a hazai piacon, amely teljes mértékben a magyar autóbusz-üzemeltetők igényeihez igazítható” – árulta el az újdonsággal kapcsolatban Küzdy László, a Scania Hungária Kft. autóbusz-értékesítője.

Az f1-es a kialakítását tekintve egy tipikus alacsony belépésű (low entry) autóbusz. Ez a konstrukció egyáltalán nem vesztette el létjogosultságát, hiszen nem mindenhol van szükség a full alacsonypadlós buszokra. A városi és elővárosi utasszállításra tervezett modell a második ajtóig alacsonypadlós. Kizárólag első ajtós üzemben is jól használható, mivel elsőkerék-felfüggesztése lehetővé teszi a szokásosnál nagyobb, 900 mm széles utasfolyosó kialakítását, ezáltal könnyebben és gyorsabban lehet közlekedni az autóbusz belsejében. Bár a pontos befogadóképessége még nem ismert, a jobbkormányos, egyajtós f1 fedélzetén például összesen 34+5 darab ülés áll rendelkezésre.

Az f6-os egy normál padlószinttel rendelkező helyközi-távolsági jármű, amely nemcsak menetrend szerinti, hanem különjárati utasszállításra is bevethető. Utasterében – minimális üléstávolsággal számolva – akár 63 ülőhely is elhelyezhető akkor, ha az autóbusz adott esetben leginkább gyermekszállítást végez. Az f1-es mellett ez is jó esélyekkel indul a magyar piacon, hiszen szükség van itthon a strapabíró, tágas buszokra a helyközi menetrend szerinti utasszállításban. Az idehaza bevezetendő Fencer-kínálat kéttengelyes, 10,8 és 13,2 méter közti hosszúságú változatokat is magában foglal.

A Fencer-típuscsalád teljes mértékben új alvázplatformra épül, amely 100 kilogrammal könnyebb az elődöknél. A súlycsökkentés ugyanakkor nem ment a robusztusság rovására, a mellső tengely terhelhetősége ugyanis 8,2 tonnára nőtt. „Ez lehetővé teszi a buszok utaskapacitásának növelését és optimalizálja a súlyeloszlást, ami fontos a gázüzemű és a jövőbeni villamosított változatok esetében” – tette hozzá Küzdy László. A súlycsökkentésben nagy szerepe van a könnyített, 500 kg-mal kisebb tömegű kompozit karosszériának is. A Scania szerint a Fencer autóbuszok 21 százalékkal kevesebb üzemanyagot használnak fel elődeiknél.

Mindez nemcsak a súlycsökkentésnek, hanem a továbbfejlesztett motoroknak, valamint a hatékonyabb sebességváltóknak, illetve a stop-start rendszernek köszönhető. A Fencer forgalmazása a jól bevált 7 és 9 literes dízelmotorokkal indul. Mint minden Scania dízelmotor, ezek is működhetnek biodízellel vagy tiszta HVO-val, azaz hidrogénezett növényi olajjal és így akár 90 százalékkal is csökkenthető a jármű károsanyag-kibocsátása. A modell ugyanakkor sűrített földgázzal (CNG), illetve biogázzal működő motorral is rendelhető. A kínálat a jövőben hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal is bővülni fog.

A Fencerben a sofőr munkáját olyan megoldások segítik, mint a gyalogosokat és kerékpárosokat is figyelembe vevő ütközéselkerülő rendszer, az adaptív sebességtartó automatika, a fáradtságfigyelő, a vészfékasszisztens, valamint a holttérfigyelő. A sofőr kényelme érdekében az ülés dőlésszöge fokozatmentesen állítható. A gépjárművezető ugyanakkor a műszerfal magasságát is tetszőlegesen változtathatja. A minél biztonságosabb üzemeltetés érdekében a Fencernél is elérhető a Scania Zone szolgáltatása, ami azt jelenti, hogy az üzemeltető előre beállíthat sebességkorlátozásokat egy adott zónára vonatkozóan. Ebben az esetben, amikor a busz eléri a zónahatárt, biztosan nem fogja átlépni az előre beállított sebességlimitet. Kifejezetten fontos opció lehet ez például iskolák, uszodák vagy sportlétesítmények közelében.

A Scania szerint a Fencer a moduláris felépítés miatt jóval gyorsabban elkészül. A svéd gyártó kétéves vagy 150 ezer kilométerre vonatkozó garanciát kínál ezekre a típusokra. A Fencer család a jövőben tizenhárom és tizenöt méter közötti háromtengelyes, valamint 18 méteres háromtengelyes csuklós autóbuszokkal is kiegészül.

Az f1-es és az f6-ost Södertaljében volt szerencsénk kipróbálni, amennyiben kíváncsi vagy tapasztalatainkra, akkor kattints IDE.