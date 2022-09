Háromtengelyes Solaris Urbino 15 típusú elektromos buszt próbálhatnak ki az utasok az agglomerációs közlekedésben. Az elővárosi kialakítású busz csütörtöktől egészen szeptember 26-ig szállít utasokat a dél-budai régiót az agglomerációs településekkel összekötő viszonylatokon (lásd a keretest). Az állami társaság először tesztel háromtengelyes, elektromos, helyközi autóbuszt a fővárosi agglomerációban.

A teljesen elektromos hajtású, alacsony belépésű modellt 2020-ban mutatta be a lengyel gyártó. A hazánkba érkezett lengyel rendszámú változat 53+2 ülőhellyel, valamint 46 állóhellyel rendelkezik. Az utasok fel- és leszállását két darab kétszárnyú ajtó biztosítja a 14.890 mm hosszú autóbuszon. A Volánbusz közleménye szerint ezt a modellt a Solaris saját fejlesztésű High Energy ++ típusú, hét modulból álló, 616 kWh kapacitású akkumulátorcsomagjával szerelték fel. Ezzel egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.

A jármű utastere teljes mértékben légkondicionált, ezért alig vannak nyitható ablakai. A kerekesszékkel közlekedők kényelmes felszállását egy, a második ajtónál elhelyezett kihajtható rámpa segíti. Ugyancsak ezen a részen áll rendelkezésre egy ülések nélküli felület a kerekesszékek, illetve a babakocsik számára. Az utasteret a szemnek kellemes fényt biztosító LED-es világítással szerelték fel, az üléspároknál pedig egy kéznyújtásnyira USB-töltők is elérhetők.

Solaris Urbino 15 LE Electric tesztbusz menetrendje A Solaris Urbino a 710-es, a 715-ös, 722-es, 734-es, a 735-ös és 736-os jelzésű autóbuszvonalakon. Ezáltal az autóbuszon az utasok alkalomszerűen utazhatnak majd Budapest, Kelenföld vasútállomásról Érdre, Pusztazámorra, valamint Százhalombattára, Érden belül pedig a legtöbb menetrend szerinti útvonalon, így a Balatoni úton, a Riminyáki úton, az Ürmös utcán, a Lőcsei úton, az Ercsi úton, a Velencei úton és a Kossuth Lajos utcán is. Az utasok a buszt –a korábbi demonstrációkhoz hasonlóan – díjmentesen vehetik igénybe, menetrendje a Volánbusz honlapján érhető el.

Érdekesség, hogy amíg a Volánbusz lengyel gyártmányú buszt tesztel, addig a varsói közlekedési vállalat (MZA Warszawa) a magyar gyártmányú Ikarus 120e-t “nyúzhatja” utasforgalomban, szúrta ki a hírt az e-cars.hu. A teljesen elektromos szóló busz ma állt forgalomba a lengyel fővárosban és egészen szeptember 16-ig utazhatnak vele a lengyelek. Az Ikarus 120 a 200-as viszonylaton szállít utasokat a központi pályaudvar (Dworzec Centralny) és Konstancin-Jeziorna Pańska végállomás között.

A magyar gyártmányú buszok karrierje meglehetősen régi időkbe nyúlik vissza, ugyanis Varsóban már MÁVAG TR5-ös autóbuszok is közlekedtek. Mivel a lengyel főváros két éve ünnepelte autóbusz-közlekedésének centenáriumát, így több korabeli fotó is felkerült ezekről a magyar autóbuszokról. Ezek közül is az egyik legjobb minőségű kép ezen a linken található. Ez a fotó pedig jól tükrözi, hogyan nézett ki a második világháború után újjáépülő Varsó akkor, amikor még magyar buszok járták az utakat.

Hazai gyártmányú autóbusszal ugyanakkor még manapság is lehet találkozni a lengyel fővárosban, persze ezek már csak nosztalgiabuszként futnak. Ha érdekel a varsói Ikarus 260-as nosztalgiabuszok története, akkor kattints ide.