Fotel is van az új Merciben

Napjaink egyik népszerű nyerges vontatója a Mercedes-Benz Actros utoljára 2018-ban esett át jelentős frissítésen, amely leginkább a műszerfalat, valamint a technikai tartalmat érintette. A stuttgarti cég a haszonjárműgyártók közül elsőként vezette be a digitális visszapillantó tükröt, valamint a teljesen digitális, érintőképernyős műszerfalat. Bár a fejlesztések fogadtatása egyértelműen kedvező volt, nem sokkal később a Merci előállt egy fapadosabb verzióval is, ami a műszerfal terén egy kicsit visszalépés volt a 2018-as változathoz képest.

Nemrég viszont ismét hozzányúlt a német gyártó a zászlóshajójához és az is lehet, hogy ezek a módosítások nem is az utolsók az Actros háza táján. A felfrissített Actros-t Németországban, egy rövid menetpróba keretében nyílt lehetőségünk kipróbálni.

Külső

A külső terén továbbra sincs jelentős változás a 2018-as állapothoz képest. Az általunk kipróbált változat, az Actros L tavaly került be a kínálatba. Megjelenése egy kicsit túlmutat a hagyományos igáslónak szánt hétköznapi nyergeseken. A külsőt tekintve ugyanis közelebb áll egy limitált szériás Actroshoz, sem mint mondjuk a fapados verzióhoz. Mindez olyan megoldásoknak köszönhető, mint a színre fújt lökhárító, a szürkésfekete hűtőmaszk, vagy éppen a krómozott digitális visszapillantó tükörház. Az Actros L megjelenésén ezek mellett sokat dob a LED-nappali menetfény, az opcionálisan rendelhető LED-csúcsfény, valamint a fekete napellenző, amelyre az adott fülketípus elnevezése is felkerül.

Az Actros L a cikkünkben szereplő élénkpiros mellett fekete, fehér, illetve tengerkék színben is készülhet. Valamennyi színárnyalathoz jól illenek a szériában kínált rozsdamentes acélból készült dísztárcsák.

Örvendetes, hogy a külső csinosítgatások során nem tűnt el az Actros-ról a szélvédő alatt található két kapaszkodó, amely segítséget nyújt a gépjárművezetőnek abban, hogy a pihenők alkalmával könnyen és gyorsan letisztíthassa a szélvédőt. Ennek érdekében egyébként a lökhárítón, a rendszám fölötti részen egy kisebb fellépő is rendelkezésre áll. Vannak gyártók, akik ezt a kérdést úgy oldották meg, hogy kihajthatóvá tették a hűtőmaszk alsó részét. Az Actros-nál viszont erre nincs szükség, gyorsan fellehet csüngeni rá, ha a szélvédőt takarítani kell.

Belső

Az Actros L háromféle fülkével készül, amelyek egytől-egyig 2500 mm szélesek és 2300 mm hosszúak. A kabinok közül a StreamSpace tekinthető a belépő szintnek 1970 mm-res (ülések között mért) belmagasságával, a csúcskategóriát képviselő GigaSpace esetében viszont már 2130 mm-res belső magassággal számolhatnak a gépjárművezetők. Az alsó és a felső ágy fülkétől függetlenül 2200 m hosszú és 750 mm széles valamennyi Actrosban. Ezek a szériafelszereltség részeként vadonatúj 110 cm vastag, egyrészes, hétzónás, hideghabos matracokkal készülnek, amelyek a Merci szerint kényelmes és pihentető alvást biztosítanak.

A sofőrágy alatt lévő helyet többféleképpen lehet hasznosítani a kabinban, függően attól, hogy a megrendelőknek éppen mire van szükségük. A GigaSpace és BigSpace vezetőfülkénél például két tágas fiók található az ágy alatt, amelyek közül az egyik 36 l-es hűtőszekrényként is rendelhető. Ugyancsak az ágy alatt kapott helyet egy-egy kívülről elérhető tárolórekesz, ahová a különféle szerszámok, vagy felszerelések is elrejthetők. Távolsági nyerges révén a szélvédő felett található fakokkból sincs hiány, amelyek összesen 332 l kapacitást kínálnak. Az Actros utasterét nemcsak ez, hanem az utasülés előtti burkolatból kihajtható kis asztal, valamint a műszerfal alsó részéből kihúzható fiók is rendkívül praktikussá teszi.

Ha valaki szeretné, akkor a Solostar-csomaggal még kényelmesebbé és komfortosabbá varázsolhatja az Actros-t. Ezt a belső kialakítást alapvetően azok számára ajánlják, akik jellemzően inkább csak egykezesben jönnek-mennek az árukért. Ebben az esetben ugyanis a normál utasülés helyett egy kényelmes fotelt építenek be az Actrosba, amelynek hátlapja szinte hozzáér a hátfalhoz. Ennek köszönhetően ezen a részen jól kinyújtóztathatja a sofőr “elmacskásodott” lábát. Nemcsak ücsörgésre lehet használni ezt a fotelt: a bal kéz felől ugyanis egy lehajtható asztal, valamint egy integrált evőeszköz tartó kapott helyet, így akár nagyobb lakomákat is lehet tartani a “jobbegyben”. Persze, “valamit-valamiért” elven, ha valaki a Solostar kialakítást választja, akkor nem tudja egy időben használni a fotelt és az alsó ágyat. Pihenéshez először le kell hajtani az ágyat, amivel egy időben a fotel is eltűnik egy időre.

Az Actros L műszerfala változatlan, ennek megfelelően továbbra is digitális kijelzőkkel, kulcs nélküli motorindítással, valamint elektronikus rögzítőfékkel készül, amelynek karja a manuális váltó helyén kapott helyet a műszerfalon. A megrendelők alapvetően kétféle – StyleLine és TrendLine- kivitel közül választhatnak a kabin belső megjelenését illetően. Előbbi leginkább a krómhatású díszítő elemeket, valamint bőrkormányt, utóbbi pedig a fahatású díszléceket foglalja magában, amelyek nemcsak a műszerfalon, hanem az ajtók burkolatain egyaránt feltűnnek.

Technika

Az Actros egyik legfontosabb frissítése, hogy megújult motorcsaláddal készül. Tesztjárművünket már ezzel a felfrissített OM 471-es blokkal szerelték, noha a sorozatgyártású változatokba csak októbertől fogják beépíteni. Ezeknél a hathengeres, soros elrendezésű motoroknál több paramétert megváltoztattak a hatékonyabb működés érdekében. Az egyik, hogy a korábbi sűrítési arányt 18.3:1-ről 20.3:1-re növelték meg, ami hatékonyabb égést tesz lehetővé. Az új motorolajnyomás-szabályozó szelep, valamint az új, alacsony viszkozitású motorolaj-keveréknek köszönhetően pedig várhatóan ritkábban kell olajat cserélni az új generációs OM 471-es motorokkal szerelt Mercikben.

A stuttgarti márka mindemellett két új turbófeltöltőt is kifejlesztett házon belül az OM 471-es motorcsaládhoz. Az egyiket elsősorban a távolsági áruszállítás igényeire szabták, másikat pedig a nagy teljesítményre és erős motorfék biztosítására optimalizálták, így ez leginkább a nehézkategóriás járműveknél, például a billentőteknős Arocs dömpereknél fejtheti ki kedvező hatását. A gyártó szerint ezekkel a turbófeltöltőkkel 4 százalékkal kevesebb gázolajjal is beéri ez a motorcsalád, miközben a teljesítménye 3,5 százalékkal javult az előző generációs OM 471-es blokkhoz képest. Az immáron harmadik generációnál járó motorcsalád 422, 448, 476, 510 és 530 lóerős változatokban fog rendelkezésre állni.

Nem maradt érintetlenül a kipufogógáz-utókezelő rendszer sem, amely gazdaságosabb AdBlue-felhasználást tesz lehetővé. Ennek köszönhetően az OM 471-es motorcsalád teljes mértékben teljesíti az Euro VIe károsanyag-kibocsátási normákat. A hajtáslánc terén fontos változás még, hogy a felfrissítették a PowerShift automataváltót is, amely így gyorsabban kapcsol. Gyári adatok szerint a nyomatékmegszakítás 40 százalékkal csökkent.

A motor mellett a Mercedes az Actros egyik korábbi nagy vívmányát, a Mirror Cam-et is frissítette. Erre kimondottan a felhasználói visszajelzések miatt volt szükség. Hogy mennyire a versenytársak előtt járt a német márka ezzel azt jól mutatja, hogy a DAF és az MAN is jóval később vezette be digitális visszapillantó tükröt. Fontos változás, hogy mindkét oldalon 10-10 centiméterrel csökkentették a külső kameraházak kinyúlását. Így, azok már nem lógnak ki jobban oldalra, mint a hagyományos tükrök. Ezáltal pedig nem is sérülnek meg olyan könnyen.

Gondoljunk csak bele, hogy míg egy hagyományos tükör a sofőr látóterében van, addig a fülke tetejére szerelt kameraház nem. Fontos tehát, hogy kevésbé legyenek kitéve a sérülésveszélynek. Ugyancsak a Mirror Camet érintő változás, hogy a kameraházba egy esővíz-elvezető árkocskát is terveztek elkerülve ezáltal, hogy a víz ráfolyjon a külső kameralencsére, és a nem kívánatos optikai hatásokat okozzon. A felhasználói visszajelzések alapján szükség volt a digitális visszapillantó belső kijelzőinek szoftveres frissítésére is. Ennek köszönhetően ezek élesebb és kontrasztosabb képet adnak a gépjárművezető számára.

Vezetés

Az Actros L-t Németország déli csücskében Wörth am Rheinben, illetve annak környékén tehettük próbára. Tesztalanyukban 448 lóerős motor dolgozott, amely már az első kilométereken nagyon kedvező benyomást tett rám. A továbbfejlesztett dízelblokk ugyanis meglehetősen csendesen, ugyanakkor fürgén tette a dolgát. Lomhaságnak nyoma sem volt a teljesen megrakott szerelvénnyel. Persze, az Actros-hoz elérhető motorok teljesítményére eddig sem lehetett panasz, de a harmadik generációs OM 471-es erőforrás 448 lóerős változata már valamelyest alacsonyabb, 1500-2000 percenkénti fordulatszám mellett adja le maximális teljesítményét. Átlagfogyasztása így a város környéki kétsávos utakon körülbelül 28l/100 km körül alakult, ami kifejezetten jónak mondható.

Amiben szerintem sokat fejlődött az Actros, az az, hogy valahogyan sokkal érzékenyebb és közvetlenebb lett a gázpedálja, ennek köszönhetően finomabban lehet adagolni a gázt, ami jól jön olyankor, amikor például egy körforgalmon kell áthaladni a kamionnal, mert gyors elindulást és magabiztos kigyorsítást tesz lehetővé. Szintén fontos és érzékelhető változás, hogy lágyabban és simábban lehet elindulni az Actrosszal, ami a továbbfejlesztett automataváltónak köszönhető. Ha pedig szükség van egy kis extra “kraftra”, mondjuk egy előzésnél, vagy egy autópálya felhajtóra történő felkapaszkodáskor, akkor a Top Torque funkciónak köszönhetően egy kis extra nyomatékhoz juthatunk. Ehhez csak az erre szolgáló gombot kell lenyomni és így plusz 200 Nm-es nyomaték érhető el a főtengelyen, a 7-12. közötti váltófokozatokban.

Az Actros L-ben számos vezetéstámogató rendszer segíti a sofőrt. Ezek közül az egyik leghasznosabb a tartozik a második generációs Active Drive Assist (ADA 2). Ez képes automatikusan tartani a távolságot az előtte haladó járműtől, sőt, gyorsítani és kormányozni is tud, ha nincsenek nagyon lekopva az útburkolati jelek az aszfaltról. Az ADA 2 emellett akár le is fékezheti a járművet, ha a sofőr bizonyos ideig nem ér hozzá a kormányhoz.

Ugyancsak hasznos megoldás az intelligens sebességtartó és sebességváltó-szabályozó rendszer, a Predictive Powertrain Control (PPC). A rendszer bizonyos helyzetekben képes figyelembe venni a domborzatot, az út vonalvezetését és a közlekedési táblákat is, amivel csökkenti a felesleges fékezéseket, gyorsításokat és sebességváltásokat. Tapasztalataim szerint már a kétsávos, agglomerációs utakon, a körforgalmak előtt is nagyon jól működik ez a fejlesztés.

Mindezeken túl az Actros L-ben már az ötödik generációs vészfékasszisztens dolgozik, az aktív holttérfigyelő rendszer pedig időben figyelmezteti a sofőrt az utasoldalon felbukkanó gyalogosokra és kerékpárosokra. Amennyiben a gépjárművezető nem reagál időben a figyelmeztetésre, akkor képes automatikus fékezési manővert kezdeményezni akár 20 km/órás kanyarsebességig, hogy biztonságosan megállítsa a járművet.

Összegzés

Az Actros jelenlegi generációja már 2013 óta ugyanazzal a fülkével és dizájnnal készült, éppen ezért dicséretes, hogy a Mercedes nem ül a babérjain és időről-időre újít és frissít valamint ezen a modellen. Bár a 2018-as frissítés még inkább a műszerfalra és a vezetéstámogató rendszerekre korlátozódott, ezúttal az OM 471-es motorgenerációra helyezte a hangsúlyt a Mercedes. És nem is tette rosszul, hiszen sikerült simábbá és csendesebbé tenni az Actros L vezetését. Nagy valószínűséggel hallunk még idén az Actrosról, hiszen lesifotósok már elcsíptek egy-egy álcázott példányt, így nincs kizárva, hogy az Actros hamarosan nagyobb fülkét kap. És az is biztos, hogy hamarosan jön a tisztán elektromos, távolsági áruszállításra szánt változata. Persze ennél többet majd csak a hannoveri IAA-n tudhatunk meg az Actrosszal kapcsolatos tervekről.