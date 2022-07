Egy teljes váz- és karosszériafelújításon áteső Ikarus 280-asról közölt nemrég képet a bolgár sajtó. Az autóbusz látványa kapcsán elsőre azt hihetné az ember, hogy nosztalgia busz van készülőben, de nem. A Bolgár Tudományos Akadémia (BAS) kutató csapata nemrég egy ennél jóval komolyabb és merészebb projektbe kezdett bele. Az Expert.bg hírportál szerint néhány hónapon múlva már járóképes lesz az a csuklós autóbusz, amely egykoron eredetileg Szófiában, Bulgária fővárosában közlekedett. (Ők eredetileg 1985-89 között vásároltak ilyen trolikat, tehát jobb esetben ez a busz 33 éves).

A bolgár szakemberek egy érdekes koncepciót kívánnak megvalósítani. A szóban forgó jármű lényegében egy olyan trolibusz lesz, amely hidrogén hatótáv növelővel fog rendelkezni. Ennek köszönhetően felsővezeték nélkül körülbelül 100 kilométert tud majd megtenni, elektromos autóbuszként. A technikai paramétereket illetően annyit már most tudni lehet, hogy hajtásáról 150 kW-os állandó teljesítményű villanymotor gondoskodik majd, amely vagy a felsővezetékről, vagy pedig a 100 kWh nettó kapacitású akkumulátorról nyeri a működéshez szükséges áramot. Az akksi számára pedig a 70-80 kW teljesítményű üzemanyagcella fogja előállítani fordított elektrolízis révén az energiát.

A jármű belső kialakításáról még nem árultak el részleteket, annyi bizonyos, hogy a végcél, hogy egy teljesen újszerű állapotban lévő autóbuszt adhassanak át az utazóközönségnek. Ennek köszönhetően a 280-as jelentős felújításon és modernizáción fog átesni. Az már például most látszik rajta, hogy a teli üveges harmonika ajtókkal fog rendelkezni. Az oldalablakait pedig gumiágyazásúról ragasztott kivitelűekre cserélik.

Miután elkészült, azután legalább másfél évig Szófiában fogják tesztelni az autóbuszt, hogy kellő mennyiségű tapasztalatra tegyenek szert vele. Amennyiben a próbafutások sikeresek lesznek, akkor jó esély van rá, hogy több régi, immáron leselejtezett trolibuszt ellátnak hidrogén hatótávnövelővel, így elősegítve a környezetbarát technológiák elterjedését a közösségi közlekedésben.

A projekt nem öncélú kísérletezés, ugyanis a megvalósításához szükséges forrásokat a bolgár állam biztosítja az EPLUS programon keresztül. A fejlesztés ugyanakkor az Európai Unió figyelmét is kihívta, a készülő autóbuszt már Maria Gabriel, az Európai Bizottság innovációért felelős biztosa is megtekintette. Igaz, az EU előtt nem ismeretlen ez a technikai megoldás: Lettország fővárosa, Riga ugyanis korábban a Solaris által gyártott, hidrogén hatótávnövelővel ellátott trolikat szerzett be, részben uniós forrásból. A teljesen alacsonypadlós Trollinók ugyanakkor az áramszedő használata nélkül 200 kilométert képesek megtenni hidrogén felhasználásával..