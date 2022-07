A prémium-turistabuszokat gyártó Setra tavasszal jelentette be, hogy már teszteli azokat a modelleket, amelyeket nemcsak a dizájn, hanem a technikai tartalom terén is felfrissítettek. A facelift időszerű, ha azt nézzük, hogy az 500-as sorozatot bő 10 évvel ezelőtt mutatták be. Az eltelt idő alatt a dizájnon szinte nem fogott az idő, de tény, hogy azóta olyan fejlesztések terjedtek el az iparágban, mint például a LED-menetfény. Ezért a Setra indokoltnak tartotta, hogy egy kicsit újraértelmezze a ComfortClass (felső kép) és a TopClass modelljeinek megjelenését.

A facelift keretében a hűtőmaszkra emlékeztető dekorelem krómhatású keretet kapott, ebbe került bele a nagy méretű Setra márkafelirat, amely már messziről jó azonosíthatóvá teszi a járművet. A szélvédő és a hűtőmaszkszerű dekorelem közötti rész fekete fényezéssel töltötték ki. A lámpatestek ugyan változatlanok maradtak, de megkapták a nappali LED-menetfényt és az irányjelzőket is száloptikásra cserélték.

„A két modell sokkal előkelőbb megjelenést kapott. Olyat, ami jóval erőteljesebben kihangsúlyozza prémiummegjelenésüket. Összességében már messziről látható, hogy ezek Setra márkájú autóbuszok” – jegyezte meg Stefan S. Handt, a Daimler Buses dizájnrészlegének vezetője. A szakemberek a Setrák belső terét sem hagyták érintetlenül, az alábbi videó segítségével megtekinthetjük, milyen kényelemben utazhatnak az utasok a ComfortClass és a TopClass fedélzetén:

A Setra mindig is kiemelt figyelmet fordított az utasbiztonságra, ez most sincs másképpen. Mind a ComfortClass, mind pedig a TopClass a legújabb, második generációs aktív vezetőasszisztenssel (ADA 2) érkezik, amely segíti a sofőrt abban, hogy megfelelő követési távolságot tartson, illetve visszakormányozza autóbuszt, ha irányjelző használata nélkül lépné át a felezővonalat. A Setra megújult autóbuszait az ötödik generációs aktív vészfékasszisztenssel is ellátták (ABA5), amelyet gyalogosfelismerő funkcióval is felvérteztek.

Az új Setra ComfortClass és TopClass modellek várhatóan szeptember 18-22. között fognak bemutatkozni a nemzetközi sajtó előtt a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon, ezt követően pedig Spanyolországban, Olaszországban, Svédországban, Csehországban, illetve Franciaországban fognak feltűnni különféle ügyfélrendezvényeken.