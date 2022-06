A fülledt nyári napokon szívesebben van szabad ég alatt az ember, mert ott legalább jár valamit a levegő. Ilyenkor eljön a kabriók ideje is, amelyek között nemcsak személyautók, hanem teherautók is akadnak. Németországban már jó ideje használatban van egy speciális, háromtengelyes teherautó, amely páratlannak számít a maga nemében.

Az MAN TGX-re épülő kabrió teherautó 2,8 méter széles és 12,5 méter hosszú. A felépítménye teljesen nyitott, de egy körülbelül 80 féle alkatrészből álló tetőszerkezettel is el van látva arra az esetre, ha esetleg esne az eső. A ponyvázható tetővel együtt a jármű 4,1 méter magas, tehát éppen akkora, mint egy emeletes busz.

Szerencsés esetben itt legalább 30 fő élvezheti a kilátást és a friss levegőt, de a sofőrnek sem lehet oka a panaszra, hiszen a TGX fülke teteje is nyitott, azaz onnan is jön be levegő. A speciális kabrió teherautót a Német Kupa turnéjárgányaként használják már sok-sok éve. A győztes csapat minden évben ezzel gurulhat végig az ünnepi felvonuláson a rajongókkal együtt. Ilyenkor persze jóval többen vannak rajta, mint ami a hivatalos kapacitás, de természetesen maga a trófea sem hiányozhat a fedélzetéről. Hogy mozgásban is látszódjon a kabrió teherautó, következzen egy 2017-es felvétel róla.

Bár a jármű már évek óta változatlan, mindkét oldalára minden évben új, teljesen egyedi, 60 m2 összfelületű dekoráció kerül, ami általában utal az aktuális kupagyőztes csapatra. A sors fintora, hogy az idei évben a Borussia Dortmund (BVB) fóliázását kellett levenni, mivel tavaly ők nyerték meg a Német Kupát a Lipcsével szemben. Ebben az esztendőben viszont a Gulácsi Péterrel, Szoboszlai Dominikkal és Willi Orbánnal felálló Lipcse győzedelmeskedett büntetőkkel a Freiburg ellen.

Érdekesség, hogy a kabrióteherautót egy 10 kW teljesítményű dízelgenerátorral is ellátták, hogy áramforrásként szolgáljon a különféle hűtőgépek, illetve a labdarúgó közvetítésekhez szükséges technikai eszközök, illetve hangrendszerek működtetéséhez. Az sem mindennapi dolog, hogy emellett még WC-vel is felszerelték, így szerencsére a játékosoknak sem kell toalett után nézniük, ha éppen egy kicsivel többet megisznak az ünnepi sörből, vagy pezsgőből.