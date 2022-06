Új fejlesztéssel kívánja stresszmentesebbé tenni a Volvo Trucks a hivatásos gépjárművezetők dolgát. A nyerges vontatók és a teherautók rengeteg holttérrel rendelkeznek, ami megnehezítheti sofőrök dolgát, főleg akkor, ha városon keresztül vezet az útjuk, ahol a gyalogosok mellett biciklisek, illetve rolleresek is feltűnhetnek az utakon, útkereszteződésekben.

A balesetveszélyes helyzetek csökkentése érdekében a svéd gyártó is bevezeti a holttérfigyelő rendszert, ami ezentúl felhívja a kormánykerék mögött ülő sofőr figyelmét a nyerges vontató holtterében váratlanul feltűnő gyalogosokra. A fejlesztés (Side Collision Avoidance Support) úgy működik, hogy a rendszer a teherautó két oldalán elhelyezett radar segítségével azonosítja a holttérben tartózkodókat, majd a jobb vagy a bal oldali visszapillantó tükörben megjelenik egy kis piros színű derékszög, attól függően, hogy éppen melyik oldalon bukkan fel éppen valaki teherautó környezetében.

Amennyiben a sofőr bekapcsolja az irányjelzőt, abban az esetben a kis derékszög elkezd villogni, ha valaki éppen a teherautó mellett van. Ezzel egy időben pedig egy figyelmeztető hang is hallgató azon az oldalon, ahol fennáll az ütközés vagy baleset veszélye. A gépjárművezetőt tehát nemcsak vizuális, hanem hangjelzés is segíti abban, hogy tudomást szerezzen arról, ha kanyarodáskor van valaki a holttérben. Ez a fejlesztés egyébként személyautókkal is működik, tehát ha nem biztonságos a sávváltás, akkor a rendszer azonnal figyelmezteti a sofőrt.

A holttérfigyelő rendszer ez év szeptemberétől elérhető lesz az FH-nál, az FM-nél és az FMX-nél, függetlenül attól, hogy dízel, gázos, vagy elektromos hajtáslánccal készülnek-e. A disztribúciós áruszállításra fejlesztett FL és FE 2023-ban kapja meg ezt a fejlesztést.