Jobbkormányos magyar teherautó mutatkozik be a hétvégén

Igazi közlekedéstörténeti kuriózumot tekinthetnek meg a látogatók szombattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) időszaki kiállításán, az egykori Északi Járműjavító épületében. A múzeum „Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik” elnevezésű installációja ismét látogatható a nagyközönség előtt. Mint ismeretes, ez a kiállítás a patinás épület, valamint a magyar mozdonygyártás történetét mutatja be. A múzeum ugyanakkor ezúttal több, felújításra váró személyautóját, teherautóját és autóbuszát is megmutatja a nagyközönségnek.

Köztük a magyar teherautógyártás egyik különleges példányát, a jobbkormányos MÁVAG LO5000 típusú teherautót, ami a két világháború kevés fennmaradt járműipari emlékeinek egyike. (Hazánk 1941-ben tért át a jobboldali közlekedésre) A csőrös teherautón még megvan az eredeti MÁVAG felirat és a fülkéje is meglepetősen jó állapotnak örvend. Utastere egy kicsit pókhálós, de az üléseken is megőrződött az eredeti bőrkárpitozás. Érdekesség, hogy a műszeregység ennél a járműnél még a műszerfal közepére került, azaz a kormány mögött nincs sem fordulatszámmérő, sem pedig sebességmérő. Bár azt nem tudni, hogy sikerült-e megőrizni az eredeti motort a teherautóban, annyi bizonyos, hogy a MÁVAG LO5000-res alvázát általában a Mercedes-Benz licenc alapján gyártott Láng OML674-es 105 lóerős dízelmotorral szerelték. (Erre alvázra készültek Tr5-ös Trambuszok is Budapestnek).

A MÁVAG teherautó még jobbkormányos volt. Két fő utazhatott a MÁVAG teherautóban. Az ország egyetlen Ikarus 260.90 típusú rádiós közvetítő autóbusza, ami valaha a Magyar Rádió használt. MTB-82-es szovjet trolibusz. Csepel D450-es teherautó. Igazi ritkaságnak számít ez a MÁVAG teherautó.

Nem csak ez a jármű lesz holnaptól látható az egykor Északi Járműjavító épületében, mert a Közlekedési Múzeum több különlegességgel is készül. A kiállításban többek között helyet kapott egy Ford T-modell, egy nemrég restaurált faros Ikarus busz, eddig még nem látott DKW Meisterklasse személyautó, egy FOAM-2 Dragon reptéri tűzoltóautó, valamint egy a Magyar Televízió Ikarus autóbuszból kialakított egykori közvetítőkocsi is. Emellett látható lesz szovjet fejlesztésű MTB-82-es trolibusz, amellyel a II. világháborúban újraindult a budapesti troliközlekedés. Az érdeklődők megtekinthetnek még eredeti állapotában megőrzött, illetve restaurált ZIM, Volga, Pobeda autókat is. Sőt, először lesz kiállítva egy olyan szovjet luxus limuzin is, amilyenből az ötvenes években csupán 100 darab volt az állami és vállalati vezetők használatában.

Az időszakos kiállítás szeptember 30-ig lesz megtekinthető. Ez idő alatt a Közlekedési Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen előadásokat is tervez megvalósítani, amelynek köszönhetően az érdeklődök megismerhetik a hazai tömegközlekedési történetét. Az intézmény kiemelt érdeklődésre számít, de nem csak a gyereknap miatt. “Tavaly alig három hónap alatt több, mint 30 000 látogató keresett fel bennünket Kőbányán, a Közlekedési Múzeum leendő otthonában. Ez a tavalyi pandémiás helyzetben kiemelkedő számnak számít, és jól mutatja, hogy a Közlekedési Múzeumra milyen óriási igény van. Éppen ezért most kétszer nagyobb kiállítással várjuk látogatóinkat” – jegyezte meg Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum igazgatója.