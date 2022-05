Futamgyőzelemmel és harmadik hellyel kezdte a kamion Európa-bajnokság idei szezonját a címvédő Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője az olaszországi idénynyitó hétvégéje szombati napján.

A 37 éves szombathelyi pilóta címvédőhöz méltó módon elsőként zárt az időmérő edzésen az 1-es rajtszámú MAN-nel, mégpedig fél századmásodperccel megelőzve a hatszoros Eb-győztes Jochen Hahnt.

Az első 12 körös futamon Kiss rajt-cél győzelmet aratott, Hahn ugyan a rajt után mögötte tudott maradni, de támadni és előzéssel próbálkozni nem volt lehetősége.

A hétvége második versenyén Kiss a fordított rajtrács révén a nyolcadik pozícióból startolt, s végül harmadikként ért célba. A versenyt a háromszoros Európa-bajnok Antonio Albacete nyerte, másodikként pedig Sascha Lenz ért célba, aki az első futamon harmadik lett Kiss és Hahn mögött.

A csapat közleménye szerint Kiss rajtja egyik esetben sem sikerült a legjobban. „Jochen Hahn három körön keresztül nagyon gyors volt, egyszer nekem is jött hátulról, de aztán elfogytak a gumijai, és lemaradt. Ezután már én is tudtam kicsit spórolni” – nyilatkozta az első verseny után.

„Hosszú távon a gumikezelés nagy előny számunkra, de egy-egy körön még látszik, hogy ott vannak hiányosságok, ezen még dolgoznunk kell. Ez már az időmérőn is kiderült, nagyon meleg is van, ez is komoly kihívást jelent az autónak.”

A háromszoros Eb-győztes magyar a második futam elmondta, ugyan a rosszul sikerült rajtot követően sikerült felzárkóznia, „minden melegedett az autóban”, így nagyon elégedett a harmadik hellyel.

A kamion-Eb idei első versenyhétvégéje vasárnap újabb időmérő edzéssel és további két versennyel zárul Misanóban.