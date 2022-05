“Köszönettel tartozom azoknak a munkavállalóknak, akik áldozatos munkájuk és ötleteik révén hozzájárultak a duplacsuklós Ikarus autóbusz elkészítéséhez. Ez ugyan nem az eredeti, hanem egy replika, de kinézetében teljes mértékben megegyezik a néhai Ikarus 293-as duplacsuklós városi autóbusszal. Mi mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a múlt értékeinek a megőrzésére és ez az autóbusz méltán képviseli a BKV-nál dolgozók szakmai elhivatottságát” – jegyezte meg a bemutatón Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a Kelenföldi Divízió szakemberei nem a közforgalomban közlekedő autóbuszok javításának kárára, hanem gyakran a szabad idejüket is feláldozva dolgoztak ezen az autóbuszon.

Bemutatkozott a BKV duplacsuklós Ikarusa Bemutatkozott a BKV duplacsuklós Ikarusa 1 /6 ik293_02 Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója. Fotó megosztása: 2 /6 ik_293_03 Szedlmajer László, a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. Fotó megosztása: 3 /6 ik_293_04 Az Ikarus 293-as replika utastere az első ajtótól fotózva. Fotó megosztása: 4 /6 ik_293_06 Az Ikarus 293-as replika utastere a hátsó ajtótól fotózva. Fotó megosztása: 5 /6 ik_293_07 A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a busz 22 méter hosszú lett. (Az eredeti 22 680 mm). Fotó megosztása: 6 /6 ik_293_05 Jobb oldalon öt darab ajtónyitó- és záró gomb van. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

“A BKV újdonsága két darab, 1989-es gyártású Ikarus 280-as autóbusz összeépítéséből keletkezett, mivel az eredeti, BKV-megrendelésre készített Ikarus 293-as jelenleg is Irán fővárosában, Teheránban van. Én ugyan nem voltam ott, de több fotó alapján azt mondhatom, úgy látom, hogy az ottaniak nagyon megbecsülik azt az autóbusz. Több fórumon is elmondtam korábban, hogy nem gondolom, hogy feltétlenül haza kell hozni azt az autóbuszt, ami több mint 20 éven át szolgálta az utazóközönséget és amit múzeumbuszként őriztek meg. Nekünk viszont most volt meg a lehetőségünk, hogy építhessünk egy ilyen autóbuszt, hiszen a csuklós 280-asok száma már erőteljesen megfogyatkozott Budapesten” – hangsúlyozta Szedlmajer László, a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese.

A szakember a Vezess érdeklődésére elárulta, hogy 2016-17-ben kezdték el komolyan vizsgálni egy duplacsuklós Ikarus építésének lehetőségét. egy volt BKV-s kolléga ösztönzésére. A megvalósításhoz természetesen a szükséges anyagi hátteret is elő kellett teremteni. 2019-ben már a gyakorlati megvalósítás szakaszába lépett a projekt, ekkor merült fel, hogy két darab 1989-es gyártású 280-asokat használjanak fel. “Az autóbusz építése a covid idején már elkezdődött és bizonyos értelemben a koronavírus járvány fel is tudta gyorsítani a munkálatokat, mivel a buszgarázsaink kevésbé voltak leterheltek, több erőforrás állt rendelkezésre” – emelte ki a jármű születésével kapcsolatban Szedlmajer László. A 22 méter hosszú, Rába D10-motoros, négytengelyes autóbusz a szakember szerint még nincs teljesen kész, mivel a korabeli matricák hiányoznak a belsejéből, de természetesen a homlokfalra is kell szerezni egy Ikarus feliratot.

A felújítás során a BKV-s szakemberek felhasználták az Iránban lévő Ikarus 293-assal kapcsolatos fotókat és információkat is annak érdekében, hogy minél élethűbb legyen a végeredmény, de természetesen azzal ők is tisztában voltak, hogy a Teheránba került prototípus az idők folyamán bizonyos átalakításokon esett át. A BKV-nak tulajdonképpen az eredeti, 1988-1992 közötti állapothoz kellett visszatérniük, az eredeti Ikarus 293-as ugyanis szürke-kék, tehát BKV flottaszínben került bemutatásra. A replika elkészítésének költségével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy több tízmillió forintos nagyságrendet képvisel.

Az Ikarus 293-as replika várhatóan szeptemberben, az Andrássy úton, az Autómentes Napon fog bemutatkozni a nagyközönség számára. “Természetesen amennyiben lesz a Kelenföldi garázsnak nyílt napja, akkor is ki fogjuk a különleges autóbuszt. Célunk, hogy minél többen megismerhessék ezt a különlegességet, de úgy gondolom, hogy a hossza miatt a vidéki bemutatók nehezebben vállalhatók” – jegyezte meg a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. Őszig azonban biztosan nem maradnak duplacsuklós busz látványa nélkül a közlekedésbarátok, mivel május 28-én szombaton a Hungária kocsiszín nyílt napján a BKV biztosan ki fogja állítani a Van Hool kétcsuklós autóbuszát.

