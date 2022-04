Több mint hat hétig tartó kényszerszünet után az MAN újraindította a teherautógyártást a müncheni és a krakkói üzemében – közölte a Vezessel a vállalat hazai képviselete. Mint ismeretes Európa egyik legjelentősebb autóbusz és teherautógyára az ukrán-orosz háború miatt a lengyel, illetve német üzemében kénytelen volt leállítani a teherautók gyártását, mivel Ukrajnából nem érkezett elegendő kábelköteg.

A termelés újraindítása azért vált lehetővé, mert az ottani kábelköteg beszállítók ismét vállalni tudták a szállításokat. Ez azonban jelentős elmarad a korábbi, optimális szinttől, ezért MAN már lépéseket tett annak érdekében, hogy országokban megduplázza a kábelkötegek előállítását. Amíg ezt nem sikerül megoldania a bajor cégnek, addig lényegesen szűkebb lesz a termékkínálata.

A teherautó-gyártás újraindítása nagyon jó jelzés mind munkatársaink mind ügyfeleink számára is. Eufóriára azonban még nincs ok. A szokásos termelési szintjeinket csak lépésről lépésre fogjuk tudni megközelíteni. A gyártás továbbra is jelentős bizonytalanságokkal jár. Ha a háború ismét erőteljesebben Nyugat-Ukrajnára tolódik át, akkor újra megtorpanással nézhetünk szembe” – figyelmeztetett Alexander Vlaskamp, az MAN vezérigazgatója.