Még tavaly októberben röppent fel a hír, hogy újabb startup lépne be a közepes teherbírású teherautó-gyártók szegmensébe. A Tevva Motors azonban nem Skandináviából, még csak nem is az elektromos közlekedés egyik úttörőjének tekinthető Németországból, hanem Nagy-Britanniából származik. A startup egy olyan, disztribúciós feladatokra tervezett teherautóval állt elő, amely ugyan egyedi formatervvel büszkélkedhet, mégis az Iveco Eurocargo fülkéjét használja. Tavaly bemutatkozásakor a társaság még alapvetően egy akkumulátortechnológiás e-teherautó sorozatgyártását vizionálta, de a legfrissebb hírek szerint egy hidrogéncellás változatot is beemeltek a kínálatba.

A Loop Energy ugyanis nemrég büszkén számolt be arról, hogy a kínai háttérrel rendelkező céget választották ki a Tevva beszállítójának. Mindez azt jelenti, hogy a tavaly bemutatott 7,5 tonnás teherautót a Loop Energy T505 típusú, 50 kW teljesítményű üzemanyagcella-rendszerével fogják felszerelni. Az elektromos hajtás fontosabb komponenseinek beépítését azonban a Tevva továbbra is megoldja “házon belül”. Bár részletes technikai adatokat még nem tettek közzé, a hatótáv terén 500 kilométeres maximumról beszélnek, ami ebben a szegmensben meglehetősen kedvező érték lenne egy üzemanyagcellás teherautótól, vagyis akár az uniós piacon is szerencsét próbálhatnának vele.

A Tevva által fejlesztett kéttengelyes, 4,8 méteres tengelytávolsággal rendelkező járműben összesen 16 Euro-raklapnyi áru szállítható. A cég tervei között szerepel egy 19,5 tonna össztömegű változat megépítése is. A nagyobb teherbírású variáns várhatóan azonos formatervvel fog készülni, mint kisebb testvére, amelynek dizájnja egyébként ahhoz a Dale Grewerhez köthető, aki korábban a Jaguar Land Rover vezető tervezőjeként dolgozott.

A startup egyik legnagyobb vetélytársa Nagy-Britanniában a svéd központú Volta Trucks lehet, amely egy olyan teherautóval száll ringbe a londoni üzemeltetők kegyeiért, amely középre helyezett vezetőállással és alacsony belépésű fülkével rendelkezik. Ha a megvalósítást nézzük, akkor a svéd vetélytárs kicsit előrébb jár, ő ugyanis már idén elkezdheti Ausztriában a Volta Zero sorozatgyártását, míg a Tevva egyelőre csak a tesztelésnél tart a 7,5 tonnás teherautója esetében. A Tevva honlapja szerint jelenleg még az akkumulátor-technológiás változatra is vesznek fel foglalásokat, de vélhetően a hidrogén-üzemanyagcellás változat lesz népszerűbb, mivel dupla akkora hatótávval bír, mint az akkumulátortechnológiás variáns.