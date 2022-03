Svédországban, az Északi sarkkörnél tesztelték a Volta Trucks új, Zero elnevezésű teherautóját. A 16 tonna össztömegű, alapvetően városi disztribúciós feladatokra tervezett jármű sorozatgyártása már idén elkezdődhet az ausztriai Steyr-ben, a MAN korábbi üzemében. A svéd startupnak legalább ötezer ilyen teherautóra van már megrendelése. A legnagyobb megrendelői között találjuk a német DB Schenkert, amely 1470 darab Volta Zerót vásárolt, de a Petit Forestier is több mint ezer darab ilyen járműre adott le megrendelést. Ezek a számok már aggodalmat kelthetnek azokban a versenytársakban, akik régóta jelen vannak ezen a piacon.

Hogy mennyire valósak ezek a félelmek azt jól mutatja, hogy a Renault Trucks úgy döntött, hogy teljesen új, szintén 16 tonnás teherautót fejleszt, amely ugyancsak “buszajtóval” és nagy szélvédővel fog rendelkezni. A Mercedes-Benz pedig már idén elkezdi az elektromos Econic sorozatgyártását, ami a konstrukciót tekintve meglehetősen közel áll a Volta Trucks Zero teherautóhoz. A német márka viszont már a ’90-es évek végén rájött arra, hogy a városokban inkább olyan disztribúciós teherautókat kellene használni, amelyekből jól kilát a sofőr és amelyekbe nem kell föl-le lépcsőzni állandóan. Így született meg az Econic, amely alacsonypadlós fülkével, alacsonyabb vezetőállással és jókora üvegfelületekkel rendelkezik. Idehaza leginkább kukásautóként ismerhetjük ezt a típust.

A Volta Trucks-nak nem kellett tehát feltalálni a spanyol viaszt, de kétségtelen, hogy kissé tovább gondolta ezt a koncepciót. A cég 3 éve mutatta be a Zero látványterveit. És bár akkor nagyon ígéretesnek tűnt, azt lehetett gondolni, hogy nem fognak kitartani a sorozatgyártásig a fülke közepére tett vezetőállás mellett. A legújabb tesztvideóban látható DV1-es prototípuson azonban látszik, hogy a gépjárművezető a villamosokhoz és egyes BRT-buszokhoz hasonlóan a kabin közepén foglal helyet és mellette jobb és bal oldalon van egy-egy utasülés. A sofőr tájékozódását a digitális visszapillantó tükrök segítik, amelyek jócskán lecsökkentik a holttereket a gépjármű körül. A jármű teli üveges oldalajtókkal rendelkezik, ezek nyitását és zárását egy-egy, az ajtókra szerelt intuitív gombbal lehet végrehajtani. A minél jobb kilátás érdekében az ajtók mögötti részen is van egy-egy oldalablak.

Nem csak a Volta Zero fülkéje mondható egyedinek, hanem a jármű aerodinamikus kialakítása is. A kabin és a felépítmény együttesen egy áramvonalas, integrált egységet alkot, ennek köszönhetően jóval kisebb a Zero légellenállása más, hasonló kategóriájú teherautókhoz képest. A 9,2 méter hosszú, 3,4 méter magas teherautó hajtásáról a Meritor által gyártott 14Xe elektromos portáltengely gondoskodik, amely magában foglalja a 130-200 kW-os villanymotort, illetve a váltóegységet is. Az elektromotor számára a szükséges áramot az amerikai Proterra által fejlesztett lítiumion akkumulátorok biztosítják. A megrendelők 150, illetve 225 kWh összkapacitású akksicsomagokkal is kérhetik a Zero teherautókat, amelyek hatótávolsága 150-200 kilométer között alakulhat. Ez több, mint amit három évvel ezelőtti bemutatásakor kommunikáltak a járművel kapcsolatban.

A 8,6 tonna teherbírással rendelkező Volta Trucks teherautók fő piacának jelenleg London tekinthető, hiszen oda olyan 12 tonnánál nehezebb teherautók léphetnek be, amelyek megfelelnek a Direct Vision Standard-nak (DVS), vagyis a holterek csökkentésére irányuló előírásoknak. A startupnak ugyanakkor már Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is van értékesítő pontja. Az első szériagyártású Volta Zero teherautók átadása már idén megtörténhet.