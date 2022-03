A közlekedési balesetek 90 százaléka emberi hibára vezethető vissza Németországban egy friss statisztika szerint. A balesetekben sokszor a kamionok is érintettek, ezért a jövőben kulcsfontosságú szerep hárulhat az önvezető járművekre a személyi sérüléssel járó karambolok csökkentése terén. A legújabb ezzel kapcsolatos projekt az ATLAS-L4 nevet viseli és elsősorban az automata irányítással közlekedő kamionok fejlesztésére fókuszál. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy lehetővé váljon a 40 tonnás szerelvények logisztikai központok közötti, autópályán történő közlekedése.

A projekthez rengeteg fontos iparági szereplő csatlakozott. Az egyik legfontosabb maga az MAN, amely a két éve bemutatott új TGX távolsági nyerges vontatót adja bele az együttműködésbe. Aztán ott van még a fékrendszerek és vezetésbiztonsági rendszerek fejlesztésével foglalkozó Knorr-Bremse, a kábelkötegek gyártását végző Leoni, valamint az önvezető rendszereken régóta dolgozó Bosch. A projektben ugyanakkor az automatizált logisztikai rendszerek fejlesztését végző Fernride, valamint az szoftvereszközöket biztosító BTC Embedded Systems is részt vesz. A megfelelő tudományos és szakmai hátteret a Müncheni Technikai Egyetem (TUM), illetve a Braunschweigi Technikai Egyetem biztosítja. A részt vevő partnerek között található még a német TÜV Süd minősítő intézetet is.

Az ATLAS-L4 tehát rendkívül széles összefogásban valósul meg és a jelek szerint már sokkal komolyabb dologról van szó, mintsem különféle kísérletek és vizsgálatok lefolytatásáról. A projektnek ugyanis kézzel fogható eredménnyel kell zárulnia. A Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium által finanszírozott kezdeményezés keretében az évtized közepére elő kell állni egy olyan üzemeltetési koncepcióval, ami lehetővé teszi az önvezető kamionok autópályán, illetve logisztikai központok között történő közlekedését. Ez magában foglalja az áruk le-, illetve felrakodását, valamint a teherautók autonóm, azaz emberi irányítás nélkül megvalósuló közlekedését.

Németország azért sürgeti az önvezető járművekkel kapcsolatos kísérleteket, mert vezető szerepet kíván betölteni az automatizált irányítású áruszállító járművek elterjesztése terén, ami egyfajta válasz is lehet a még mindig jelentős németországi sofőrhiányra. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy 2025-től fogva nem kell hivatásos gépjárművezető a kamionokra, hiszen a projekt szereplői elsősorban a földrajzi értelemben egymáshoz közel fekvő logisztikai központok között történő közlekedésre fókuszálnak. Érdekesség, hogy Európában nemcsak az MAN, hanem a svéd Scania is folytat jelenleg teszteket önvezető kamionokkal, így nemcsak Németországban, hanem Skandináviában is szerephez juthatnak a közúti áruszállításban az automatizált áruszállító szerelvények.