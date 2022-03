Az online vásárlás, a házhoz rendelés népszerűsége hosszú évek óta töretlenül növekszik, ez persze azzal is jár, hogy egyre több „utolsó kilométeres” kiszállításra, ahhoz illő autókra és sofőrökre van szükség.

Ez természetesen költségekkel jár – hogy a környezeti terhelésről ne is beszéljünk –, így erre, és általában a városi szállításra többen is keresik a megoldásokat. Egy irányt jelenthetnek az egyre több gyártó kínálatában megjelenő elektromos teherautók, ám vannak, akik még tovább lépnek, az elektromos hajtás alkalmazása mellett a sofőröket is „leveszik” az útról az önjáró teherkapszulákkal.

Közéjük tartozik a svéd Einride is, amelynek autonóm teherszállítóiról már korábban is írtunk.

A hosszabb távú fuvarozás persze egy dolog, egy másik a már korábban említett utolsó kilométeres szállítás, amely a forgalom, az utcák, a parkolás miatt sokkal-sokkal összetettebb feladat, olyasmi, amit az önjáró autók egyelőre nem kezelnek tökéletesen.

Az Einride épp ezért „sofőröket” keres arra, hogy teherszállító gépeiket távolról felügyeljék, és ha kell, irányítsák. A cég már alkalmaz néhány embert erre – bár pontosan nem tudni, hányan vannak –, az első közülük viszont egy veterán tehersofőr hölgy, Tiffany Heathcott volt. (Nyitóképünkön.)

„Meggyőződésem, hogy ha a teherautó- és kamionsofőrök megértik, mit is jelenthet számukra a távirányítású fuvarozás mind szakmai, mind emberi szempontból, egyre többen akarnak majd részt venni ebben a változásban” – mondta.

A keresett sofőröknél természetesen elvárás a megfelelő kategóriájú vezetői engedély és az úton szerzett tapasztalat, ám ezt többnapos vagy -hetes távollét nélkül, irodában, számítógép előtt ülve kamatoztathatják, ráadásul egy műszakban számos teherjárműnél alkalmilag beavatkozva. Ahogy feljebb utalt rá a hölgy, ez radikálisan megváltoztatja a tehersofőrök életét is, hiszen így a közlekedés veszélyitől távol, kényelemben végezhetik a munkájukat, a normál munkanapok teljesítése után minden este hazatérhetnek a családjukhoz.

Az Einride elképzelése egyértelműen érdekes és van benne potenciál, ugyanakkor az önjáró autók utolsó kilométeres kiszállítását illetően továbbra is nyitott egy igen jelentős kérdés: addig szép és jó, hogy az autonóm közlekedésre képes járgány – emberi segítséggel – kiválóan eljut és leparkol a cím előtt, de vajon ki viszi el az ajtóig a csomagot?