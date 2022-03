Emma Mäkinen lehet az idei kamion-Európa-bajnokság egyik új csillaga, mivel hivatalosan is bejelentették a 24 éves hölgy csatlakozását Schwabentruck-istállóhoz. Érdekesség, hogy ennél a csapatnál nem ő lesz az egyetlen női versenyző, mert egy ideje itt versenyez az az a Steffi Halm, ráadásul nem is eredménytelenül, hiszen tavaly a hatodik helyet szerezte meg a sorozatban.



Sok más pilótával egyetemben a finn hölgy az autósportban kezdett versenyezni, de valószínűleg már gyerekkorában is ismert volt előtte a kamionversenyzés, mivel Emma annak a Mika Mäkinennek a lánya, aki 50 évesen, 2015-ben vonult vissza a FIA ETRC-sorozatból. Az idei szezonban debütáló Emma Mäkinen 15 évesen kezdett versenyezni túraautókkal és egy alkalommal sikerült elhódítania a finn Endurance kupát is. Tavaly aztán egy csőrös Sisuval a finn kamionversenyekben is bemutatkozott.

Civilben ugyanakkor már jóval korábban megismerkedett a kamionvezetéssel, mivel a középiskola elvégzése után letette a C+E jogsit és 20 éves korától kezdve hivatásos kamionsofőrként dolgozott. Jelenleg mérnöknek tanul, de az a célja, hogy idén komolyabb sikereket könyvelhessen el a Team Schwabentruck színeiben. A csapat hamarosan a csehországi Mostban fogja tesztelni a versenykamionjait, de később az Iveco saját tesztpályáján, a németországi Ulmban található létesítményben is kipróbálhatja magát, illetve az Iveco S-WAY R versenykamiont.

A kamion-Európa-bajnokság a tervek szerint május 21-22-i hétvégén rajtol el az olaszországi Misanóban. Az idei szezon során várhatóan hét fordulóban mérkőzhetnek meg egymással a versenyzők a dobogós helyekért. A hazai rajongóknak a június 11-12-i versenyhétvégét érdemes felírniuk a naptárba, ekkor látogat el ugyanis a FIA ETRC mezőnye, benne Kiss Norbival a Hungaroringre. Érdekesség, hogy visszatér az előző években téli álmot alvó Slovakiaring, amely a magyar határtól nem messze, Diósförgepatonyban található, így a magyar szurkolóknak egy másik, viszonylag közel található pályán is lehetőségük lesz buzdítani a Révész Racing háromszoros Európa-bajnok pilótáját.