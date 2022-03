A hatalmas négytengelyes dömpereket, homlokrakodókat, betonmixereket, vagy éppen a bányadömpereket mindenki ámulva nézni, hiszen ekkora monstrumokat ritkán, leginkább csak építkezéseknél, vagy a bányáknál lát az ember. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nincsen elég hely egy több tíz tonnás monstrumnak, mégis el kell végezni a melót valamivel. Ilyenkor jönnek azok a gépek, amelyek akár egy utánfutón is elférnek, mi több, meglepően sok terhet el tudnak cipelni. Következzen 5 hasznos célszerszám, amelyek ugyan kicsik, ám annál hasznosabbak!

Kompakt rakodó

Útépítéseknél gyakran találkozni ezzel a kis négykerekű furcsa szerzettel, amely általában mindig egy markolókanállal jön-megy. Manapság már többféle változat létezik belőle, de a zsenialitása elsősorban abban rejlik, hogy rendkívül apróra tervezték. Tudását tekintve viszont nem sokban marad el a rendes, lánctalpas markolóktól.

A Bobcat S220-as például csak akkora, mint egy személyautó, hiszen alig 3630 mm hosszú markolókanállal együtt. Ez a munkagép rendkívül rövid, mindössze 1240 mm-es tengelytávolsággal rendelkezik, ennek ellenére kiváló stabilitással büszkélkedhet, ami egy okos mérnöki megoldásnak köszönhető. Az 1880 mm széles markolókanalat emelő hidraulikus szerkezet ugyanis a jármű hátulján kapott helyet, ami remekül ellensúlyozza, ha mondjuk a Bobcat éppen földet, sódert, vagy építési törmeléket szállít a markolókanalában.

Működési teherbírása 998 kilogramm, vagyis közel egytonnányi rakományt tud elcipelni a kanalában, ami azért nem kevés egy 3,3 tonnás munkagéptől. Az S220 hajtásáról Kubota 75 lóerős, turbófeltöltős dízelmotor gondoskodik, ami lehetővé teszi, hogy a Bobcat fürgén tegye a dolgát. A modern változatok már légkondicionált fülkével, fűtéssel, hangszigetelt és megfelelő vezetővédelemmel rendelkeznek. Az ilyen kompakt rakodók kedvelt munkagépeknek számítanak az építkezéseknél, kertrendezéseknél, vagy éppen útépítéseknél, mert könnyű a helyszínre juttatni őket és sok földet tudnak elcipelni, emellett fordulékonyak is, ami megkönnyíti az ilyen gépekkel történő manőverezést.



Piaggio Porter

Ha szűk helyeken kell jönni-menni, akkor ideális lehet a Piaggo Porter NP6-os teherautó, amely többféle méretben 1680 mm – 1800 mm-es szélességgel, illetve 4215 mm – 5095 mm-es hosszúsággal, valamint 1840 mm-es magassággal készülhet. Ugyan merev falú dobozos, ponyvás és furgon kivitelben is készülhet, de a legnépszerűbb variánsa minden bizonnyal a billenő platós lesz. Ezzel ugyanis akár 1,6 tonnányi rakományt is el lehet szállítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akár négy euroraklap is felférhet a platójára, de sódert, homokot és esetleg földet is lehet vele furikáztatni egyik helyről a másikra, miközben alapvetően egy kis járműről van szó.

Praktikus méretei ellenére két fő elférhet a fülkéjében, mert 1,5 literes, négyhengeres benzinmotorját ügyesen az ülések alá építették be. Az erőforrás 106 lóerős, forgatónyomatéka pedig 136 Nm. Mivel ez egy dual fuel, azaz kettős üzemű motor, ezért nemcsak benzinnel, hanem gázzal is, CNG-vel vagy LPG-vel is üzemeltethető, ami igazán unikális megoldás.

A pénztárcabarátabb üzemeltetésen kívül a gázhajtásnak kétségkívül vannak környezetvédelmi előnyei is a benzinnel szemben. Az LPG-vel 10 százalékkal, a CNG-vel pedig 20 százalékkal kisebb lehet a jármű károsanyag-kibocsátása. A nemrég Magyarországra is megérkezett modellből később elektromos változat is elérhető lesz.

a videó a hirdetés után indul

Mini árokásó

Csövek, kábelek fektetésénél kifejezetten jól jöhet egy mini árokásó, ami a lánctalpaknak köszönhetően az egyenetlen terepen is jól tud mozogni. A Caterpillar 302.5C mindössze 1450 mm széles a lánctalpakkal együtt, mégis meglehetősen mély, akár 2640 milliméteres árkot is ki tud ásni, ha szükséges. A titok nyitja a fejlett hidraulikus rendszerrel rendelkező markolófej, amely a fülkével együtt lényegében minden irányban forgatható. Ez a fej egyébként cserélhető, így mindig a szükséges szélességben lehet kitermelni vele a földet a kisebb-nagyobb árkok ásásánál.

A zárt, egy ember számára kialakított fülke előnye, hogy szemerkélő esőben sem kell lemondani az árokásásról, de a felázott talajon azért óvatosabban kell végezni az árokásást. Érdekesség, hogy nem csak markolófej van az elején, hanem egy, a föld egyengetésére szolgáló fej is, ami támasztókarként is tud funkcionálni. Az alig 2,8 tonna súlyú Caterpillar 302.5C hajtásáról egy apró, 25 lóerős, négyhengeres, Mitsubishi dízelmotor gondoskodik, ami egy szintén kicsi, 38 literes üzemanyagtartályból nyeri a működéshez szükséges gázolajat. Ha elvégezte a munkát, akkor akár egy hosszabb platón el is lehet szállítani, mivel a markolófejjel együtt mindössze 4515 mm-t tesz ki a hosszúsága.

A világ legkisebb targoncája

A targoncákat alapvetően a raklapokra csomagolt áruk mozgatására szokták használni főként raktárakban, logisztikai központokban, de az autógyárakban is számtalan targonca dolgozik éjjel-nappal, hogy levegyék a polcokról a beszerelésre szánt komponenseket. Ilyen targoncából sokféle létezik, és hogy mennyire fontos ez az iparág, azt jól mutatja, hogy az olyan nagy múltra visszatekintő targoncagyártók mellett, mint a Jungheinrich, nagy konszernek is gyártanak már targoncákat, mint a Toyota, vagy az alapvetően elektromos haszonjárművek gyártásával foglalkozó BYD. A raktározásban kiemelt fontosságú a helykihasználás, így a targoncák mérete sem elhanyagolható. Léteznek speciális, kis helyigényű targoncák.

A Mariotti Mini 4-6 kifejezetten azoknak készül, akik szűkre szabott helyen szeretnének árukat mozgatni. Az ebbe a szériába tartozó targoncák mindössze 1895 mm hosszúak, 848 mm szélesek, viszont akár 2900-4280 mm magasra is fel tudják emelni a rakományokat. A világ legkisebb elektromos targoncáján természetesen azért szorítottak egy ülőhelyet is a targoncavezetőnek, akit egy speciális, biztonsági kabin vesz körül. A Mini 4-6 szériába tartozó targoncák 400 vagy 600 kilogrammnyi súlyt tudnak felemelni, mozgatásukról pedig 24 V-os váltóáramú villanymotor gondoskodik. Bár ezek a gépek is tömör abroncsokat használnak, a magyar fejlesztésű Zsolaka abroncskopás-ellenőrző rendszerrel az üzemeltetők pontosan láthatják, mikor szorulnak az abroncsok cserére.

Utcaseprő gép

Az elvégzett melóval akkor elégedett igazán mindenki, ha az épület körül minden csillog és villog. Az is, amihez hozzá sem kellett nyúlni. Takarítani nem könnyű dolog, pláne nagy területen, és nem is biztos, hogy a megfáradt brigádnak még lesz kedve hozzá. Ilyenkor jól jön egy olyan mini utcaseprő gép, mint például ez az AUSA B200H, ami mindössze 4195 mm hosszú és 1560 mm széles, vagyis akkora helyen is elfér, mint egy személyautó. Általában 2-3 kefével látják el, amelyekkel összesen 2800 mm-es szélességben lehet takarítani a különféle betonplaccokat vagy járdákat. A jármű hajtásáról 91 lóerős dízelmotor gondoskodik, amellyel maximum 25-40 km/órás sebességgel tud közlekedni. Persze, amikor dolgozik, sokkal inkább csigatempóban halad.



A B200H 300 literes tiszta vizes tartállyal és két köbméteres szennyvizes tartállyal is felszerelt, ráadásul könnyedén fel tudja szippantani az esetleges szennyeződéseket az útról. A modell alapvetően normál kormánykerékkel irányítható, kicsi méretének és fordulási sugarának köszönhetően pedig a legszűkebb helyeken is elfér. Alapesetben elsőkerék-hajtású, ha valaki úgy szeretné, akkor négykerék-hajtással is kérheti a gépet.

Ráadásul ez a különleges masina nemcsak utcaseprésre alkalmas, de a csatlakoztatható adaptereknek köszönhetően hókotróként is használható sószóróval meg homokszóróval együtt.

Látható tehát, hogy napjainkban komoly iparág épült a kis méretű munkagépekre, haszonjárművekre, hiszen megvan a vevői igény rájuk. Nem véletlenül, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor csak ilyenekkel lehet elvégezni a melót. Így egy apró munkagép mindig jól jön, ha belvárosban, egy szűk területen, esetleg egy családi ház felépítésére szánt telken kell árkot ásni, vagy onnan törmeléket elszállítani, vagy épp járdát tisztítani.