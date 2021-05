A logisztikai és az ipari parkokban a targoncákat általában eltérő intenzitással használják. Sok helyen folyamatos igénybevételnek vannak kitéve, ilyennek számítanak a több műszakban termelő autógyárak. Nagy napi futásteljesítmény esetén viszont kiemelten fontos, hogy a targoncán használt abroncsok a lehető legoptimálisabban legyenek kihasználva.

Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően az üzemeltetők jelentős mértékben racionalizálhatják a targoncák abroncsaira fordított összegeket. Ez pedig nem más, mint a forklift tire tread assist (FTTA), vagyis a targonca abroncskopás jelző rendszer, amellyel megelőzhető a gumiabroncsok teljes elhasználódása, vagyis az a pillanat, amikor azok már az újrafutózásra is teljesen alkalmatlanná válnak. Magyarul nem kell az üzemeltetőknek ész nélkül venni a gumiabroncsokat úgy, mintha nem lenne holnap. Utánanéztünk, hogyan is működik ez a kis eszköz.

Több ezer mérés

A szabadalmaztatott abroncskopás-ellenőrző rendszer egy hardverből, négy szenzorból és egy szoftverből áll. Bár utólagosan is telepíthető egy targoncára, a legideálisabb megoldás az ötletgazda, Horváth Zsolt szerint az volna, ha a targoncagyártók már a gyártósoron integrálni tudnák a gépeikbe. „Működés közben a rendszer nem az abroncsokat, hanem a jármű hasmagasságát figyeli és ebből következteti ki azt, hogy mennyire vannak elkopva a gumiabroncsok” – jegyezte meg a Zsolaka Kft. ügyvezető igazgatója.

Az abroncskopás-ellenőrző rendszer a targonca használata közben több ezer mérést hajt végre, ennek köszönhetően ki tudja szűrni azokat az eseteket, amikor a hasmagasság az első és a második tengely közötti időnkénti súlyáttevődés miatt változik, illetve azokat is, amikor például a targonca belehajt egy gödörbe. „A targoncáknál alapvetően a hátsó kerekeken van a súly, de ez időszakosan megváltozik, amikor felemelnek egy-egy raklapot. A rendszernek ezt is figyelembe kell vennie” – tette hozzá az ötletgazda.

Szükséges a finom hangolás

Az FTTA alapvetően azért lett tömör targonca abroncsokra optimalizálva, mert az újonnan eladott targoncáknak a 90 százaléka ilyen gumiabroncsokkal jön ki. Régen ez nem így volt, a ’90-es években a tömör abroncsokat kellett extraként rendelni, manapság ez már inkább a fúvottra igaz. Ha egy targoncán alapból telepítve van a rendszer, akkor mindig érdemes “finom hangolni” az FTTA-t, valahányszor felkerül rá egy új abroncs. Ez minden márkára és gumiabroncs típusra igaz.

Ennek egyetlen oka van: bár a gumiabroncsokra létezik egy egységes szabvány, de a gyártók ettől +/- 2 százalékkal eltérhetnek. Vagyis egy-egy azonos méretű abroncs között akár 4 százalékos differencia is lehet, ami már jelentősnek mondható. Egy 400 mm átmérőjű gumiabroncsnál ugyanis ez már 16 mm-res eltérést jelent, ami sugárban 8 mm-res különbség, vagyis jóval több a “hibahatárnál”. Azonos márkájú abroncsokat használva nyilván ilyenek nem fordulhatnak elő, de sokszor azt dobják fel a targoncára, ami éppen van. A fontos, hogy menjen és ne álljon, mert akkor nem lehet vele dolgozni. Ha az üzemeltető úgy dönt, hogy új márkát próbálna ki, akkor körülbelül 5 percig tart a rendszer beállítása, ami egyáltalán nem sok idő.

Kevesebb abroncs csere

Az FTTA legfontosabb előnye, hogy használatával 5-8 százalékkal növelhető a gumiabroncsok élettartama, vagyis nem kell olyan sűrűn cserélni az abroncsokat a rendellenes elhasználódás miatt. Egy nagyobb targonca flottánál ez jelentős megtakarítást jelenthet, így az üzemeltetők gazdaságosabbá teheti ezen gépek üzemeltetését. A rendszer használatával ráadásul az abroncsok teljes kopórétegét el tudják használni az üzemeltetők anélkül, hogy közben megsérülne a gumiabroncsok elasztikus rétege és kemény magja. Ennek köszönhetően nem kerülnek hulladéklerakókba, mert lehetővé válik az újrafelhasználásuk.

Pedig Horváth Zsolt szorgalmazhatná a gyakori abroncs cserét, mint valami világmegváltást, hiszen a Zsolaka fő profilját alapvetően a raktári anyagmozgatók, így például a targoncákra való tömör abroncsok forgalmazása jelenti. A vállalkozás ma már Magyarországon az Italmatic, a Sunbear, a Talon, a Numa és a Barum kizárólagos képviseletének számít, valamint a Continental egyik vezető forgalmazója a szuperelasziktus targonca abroncsok szegmensében. A cég első embere viszont inkább szeretne maradandót alkotni és előrelépést tenni ebben az iparágban. „Ezzel a fejlesztéssel egy olyan rendszert adhatunk mind a targoncagyártók, mind a felhasználók kezébe, amivel mind a környezetvédelemhez, mind pedig a költségmegtakarításaikhoz hozzá járulhatunk” – hangsúlyozta a szakember.

Tesztelési fázis

A targonca abroncs kopás jelző (FTTA) jelenleg tesztelési fázisban van. Ennek elindítását nehezítette a koronavírus-járvány helyzet, de a jelenlegi tervek szerint legalább három cégnél, összesen hat targoncával indulhat el a tesztprogram. A tesztelők között hazai autógyárak is vannak, így a magyar fejlesztés hamarosan már üzemeltetőknél bizonyíthat. “A rendszer minden hardveres része készen van, a szoftveres része, vagyis az algoritmus is megvan. De szeretnénk minél változatosabb felhasználási területeken próbára tenni az algoritmust, ezért örömmel fogadjuk hazai partnerek jelentkezését” – jegyezte meg az FTTA ötletgazdája.

És mi a következő állomás? Magyarország után egyértelműen a “Rest of the World”, vagyis a világ maradék részének a meghódítása, különös tekintettel a nagy targoncagyártókra így például a Toyotára, vagy Stillt és Linde Material Handlinget is magába foglaló KION Csoportra. Ráadásul piaci előrejelzések szerint a targoncák piaca az e-kereskedelem bővülése miatt jelentős fejlődés előtt áll és 2027-ig éves szinten legalább 7,3%-os növekedés vár erre a szegmensre. Nagy siker lenne tehát a magyar cég számára, ha sikerülne bekerülnie egy targoncagyártónál a beszállítók közé.