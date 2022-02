Jelentős mértékben felgyorsult az önvezető és elektromos járművek fejlődése az utóbbi időben a Scania szerint. A több mint 110 éves gyártó ezért úgy döntött, hogy új tesztpályát létesít az autonóm módon közlekedő haszonjárművek számára. A létesítmény a már meglévő kutatás&fejlesztési központ mellett fog felépülni és nemcsak kamionok, hanem buszok tesztelésére is alkalmas lesz.

Az a célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a nehéz-kategóriás járművek villanyosítása terén, de szeretnénk erősíteni pozíciókat az önvezető járművek szegmensében is. Ahhoz, hogy az élmezőnyben maradjunk, jelentős beruházásra van szükség. Éppen ezért megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogyan lehetne megépíteni azt a tesztpályát, amely a legalkalmasabb lehet az önvezető és elektromos haszonjárművek fejlesztésére” – jegyezte meg Anders Williamsson, a Scania ipari üzemeltetésért felelős vezetője. A fejlesztésre a Scania közel egymilliárd svéd koronát (975 millió) szán.

A Stockholmtól Dél-nyugatra, bő 100 kilométerre található Södertaljéban működik jelenleg a Scania teherautógyár, de itt található a vállalat “házi” tesztpályája is, amit alapvetően a buszok és teherautók kipróbálására, illetve különféle rendezvényekre tartanak fenn. A Scania az elmúlt időszakban is figyelmet fordított a Södertalje-i központ fejlesztésére: nemrég elkészült egy új fémöntöde, illetve jelenleg is folyamatban van az új akkumulátor-összeszerelő üzem felépítése ahol az elektromos haszonjárművekbe való energiatároló egységek gyártása folyhat majd. Amennyiben a hatóságok megadják a szükséges engedélyeket, abban az esetben 2022-ben elkezdődhetnek az új tesztpálya megépítése, 2026-ban pedig megkezdheti a működését.

A Scania az elmúlt évben több önvezető koncepciót is bemutatott. Az AXL dömper például már vezetőfülke nélkül tud közlekedni, de a kis befogadóképességű NXT buszban sincsen vezetőállás. Tavaly pedig a vállalat megkezdte egy S500-as önvezető nyerges vontató tesztelését,