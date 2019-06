A Scania NXT fantázianevet viselő jármű egy kétéves projekt eredménye. A szakemberek arra keresték a választ, hogyan lehetne létrehozni egy olyan járművet, amely amellett, hogy önvezető, nemcsak utasszállításra, hanem akár más feladatokra is bevethető. Az NXT igazi különlegessége ugyanis nem az automata üzemmód, hanem a kormányzást és a hajtást magába foglaló kivehető modul, amelyet másfajta, akár áruszállítós, akár hulladékszállítós felépítmények alá is be lehet tolni.

Így az üzemeltető lényegében arra cserélgetheti a hajtáslánc feletti a felépítményeket, amire éppen szüksége van. Reggel és este utasokat, napközben csomagokat vagy akár szemetet is szállíthat. A Scania első körben a személyszállítós verziót alkotta meg, amely 55 utas szállítására alkalmas, ebből 20 fő párnázott műanyag székeken foglalhat helyet.

Az önvezető Scania nagy, hatméteres tengelytávolsággal rendelkezik, fordulóköre pedig mindössze 10,5 méter. A tervezők a teljes kocsitestet kompozitból készítették el, ennek eredményeképpen jelentős súlycsökkentést értek el, mivel a jármű össztömege alig nyolc tonna. Az NXT 165 kWh összteljesítményű akkumulátorai a padló alatt kaptak helyet, ami szokatlan megoldásnak számít az elektromos buszok terén. Egy feltöltéssel viszont akár 245 kilométert is megtehet.