Átadták Mosonmagyaróvárnál, a M1-es autópálya mellett felépített új töltőállomást, amelynek különlegessége, hogy a fuvarozók egyszerre tankolhatnak üzemanyagot és AdBlue adalékanyagot, így jelentős mértékben lerövidülhet a kúton töltött idő. Az új létesítmény a fuvarozás szempontjából ideális helyen, az osztrák és a szlovák határ közelében fekszik, így az északi, illetve a nyugati irányba közlekedő magyar teherautó-, illetve kamionsofőrök is igénybe tudják venni.

Az új, 3,5 tonna feletti haszonjárművek tankolására szolgáló töltőállomást nagy nyomású dízel kútoszlopokkal szerelték fel, és minden kútoszlop mellett van AdBlue adalékanyag-tankolási lehetőség is. A létesítmény teljes mértékben önkiszolgáló, és a hét minden napján, 0-24 óráig rendelkezésre áll. A gépjárművezetők egy kültéri terminálnál egyenlíthetik ki a tankolásuk összegét Shell-üzemanyagkártyával. Bár a kúton nem tartózkodik kiszolgálószemélyzet, ettől függetlenül a most átadott töltőállomáson étterem, mosdó és kamionparkoló is rendelkezésre áll.

Az M1 autópálya melletti állomások számának növelésével a Shell célja, hogy még több helyszínen tegye elérhetővé szolgáltatásait a kamionosok számára, valamint lerövidítse a tankolásra fordított időt. A vállalat a jövőben várhatóan tovább bővíti a kamionosokat kiszolgáló kutak számát Magyarországon.

A cég tervei között szerepel egy országos lefedettséget biztosító, cseppfolyósított földgázt (LNG) biztosító kúthálózat kialakítása a szállítmányozási és nemzetközi TEN-T közlekedési folyosók mentén. A Shell szerint az LNG kiemelt jelentőséget rejt magában környezetvédelmi szempontból, mivel használatával csökkenthető a nehéz kategóriás tehergépjárművek által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége. Jelenleg egy darab LNG-töltőállomás üzemel Magyarországon Szigetszentmiklósnál, az M0-son, amit főként külföldiek használnak.

A haszonjárműgyártók közül jelenleg a Volvo, az Iveco, valamint a Scania kínál távolsági áruszállításra fejlesztett, LNG-üzemű nyerges vontatót. Utóbbit a Vezessnek is lehetősége nyílt kipróbálni, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok ezen a linken olvashatók el.