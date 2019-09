Aligha van olyan ember, akihez ne jutott volna el az üzenet: változtatni kell, mert ha nem, akkor üvegházat csinálunk bolygónkból. Utólag visszanézve prófétának gondolom a földrajztanáromat, aki már 1998-ban minden héten elismételte a fenti mondatot, viszont fele akkora ismertségre se tett szert, mint a svéd környezetvédő kislány. A távolsági áruszállításban történő technológiai irányváltás egyik eszköze lehet az általunk kipróbált Scania G 410-es nyerges vontató, amelynek hajtásáról cseppfolyósított földgáz, vagyis az LNG gondoskodik.

Rögtön az elején szögezzük le, hogy az LNG-kamion csak nekünk, magyaroknak új dolog. A Volkswagen 2017 óta többek között ilyenekkel szállítja az alkatrészeket Németországban. Jelenleg több mint hatezer LNG-teherautó van forgalomban az NGVA Europe adatai szerint (közülük 10 darab magyar rendszámú) és a Scania mellett az Iveco, valamint a Volvo is gyárt ilyen nyerges vontatókat. A Scania és lengyel Solbus LNG-üzemű autóbuszt is épített, előbbi a távolsági, utóbbi pedig a városi utasszállításra. Európában jelenleg 225 LNG-töltőállomás van, ezek túlnyomó része Nyugat-Európában található, de térségünk is kezd felzárkózni, hiszen Szlovéniában kettő, Ausztriában és Csehországban egy-egy, Lengyelországban hat, hazánkban pedig egy darab LNG-töltőállomás van, Szigetszentmiklóson. Ezt a Scania G 410-est is ott tankolták meg.

A G-fülke nemcsak ergonomikus, hanem tágas is.

Motor

Az LNG Scania egyik legérdekesebb része kétségtelenül a motor, hiszen ezen a ponton különbözik leginkább a dízeles változatoktól. A svéd gyártó tavaly mutatta be 13 literes, 410 lóerős motorját, amely sztöchiometrikus égést használ, tehát az oxigén és földgáz tökéletes égése megy végbe benne. A blokkban a -benzinmotorokhoz hasonlóan- az égést gyújtógyertya indítja el, a levegő-üzemanyag keverék pedig a szívócsőben jön létre.