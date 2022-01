A Scania már régóta jelen van az intercity buszok szegmensében. Ha teszünk egy rövid visszatekintést az időben, akkor érdemes említést tenni a barátságos kinézetű Scania OmniLine-ról, amely 2000-2009 között volt gyártásban. Aztán őt követte az Omniexpress 3.20, amit még 10 éve Budapesten volt szerencsénk kipróbálni. Újabb lépésként 2016-ban gyártásba került a finnországi Lahtiban a következő utód, az Interlink HD, majd megjelent az Interlink LD, vagyis a Low Decker variáns. A svéd gyártó most ezt, tehát az alacsony padlószintű variánst porolta le.

Az új Interlink LD a megrendelő igényeinek megfelelően készülhet két-, illetve háromtengelyes változatban. Előbbi a 10,9-13,3 méter közötti változatokat, utóbbi pedig a 13,7–15 méteres variánsokat takarja. Mindegyik új Interlink LD kihasználja a szabályozásban szereplő maximális szélességet (2,55 m), ám a magasságuk a hajtáslánctól függően változhat. A CNG variáns 3,64 méter, a dízeles 3,31 m, a hibrid pedig 3,53 méter magas lehet. Bárhogyan is dönt a jövendőbeli tulajdonos, a Scania „ökölszabálya” itt is érvényes: ha valaki 10 centiméterrel rövidebb karosszériát kér, az 100 kilogramm súlymegtakarítást és 0,3%-os üzemanyag-megtakarítást jelent. A megrendelők igényeitől függően az Interlink két-, vagy háromajtós változatban készülhet, az utastérben pedig maximum 71 ülőhely állhat rendelkezésre.

Az újdonság a 2019-ben bemutatott városi autóbusz, a Citywide formatervét örökölte meg. Nem véletlenül, hiszen bizonyos értelemben az alacsony padlószintű Interlink közelebb áll a Scania városi buszához, mint a távolsági magas padlós variáns, az Interlink HD. Igaz, az újdonság nem alacsony padlós, de a közlekedőfolyosó eléréséhez mindössze néhány lépcsőt kell leküzdenie az utasoknak. Az utastér padlója viszont már teljesen sík, vagyis nem kell további dobogókat megmászniuk az utazni vágyóknak. Ez az építési elv lehetővé teszi, hogy a jármű padlója alatt is ki lehessen alakítani kisebb-nagyobb csomagtartót az utasok poggyászainak. Az Interlink LD-nél a poggyásztér minimum 3, maximum pedig 7 köbméteres lehet.

Hibrid változat

A Citywide-dal szemben ebből a modellből még nincs teljesen elektromos. A Scania Interlink LD motorkínálatát alapvetően 9 literes, 280, 320, illetve 360 lóerős dízelmotorok alkotják. Ezek biodízellel, hidrogénezett növényi olajjal (HVO) és hagyományos dízellel egyaránt üzemeltethetők. Fellelhető ugyanakkor még a kínálatban egy kisebb, 7 literes blokk is, amely 280 lóerős teljesítmény leadására képes 1900 percenkénti fordulatszám mellett.

A környezetvédelemre gondolva a Scania elérhetővé tett az újdonságnál 280, illetve 340 lóerős, 9 literes biogázzal és földgázzal működtethető motorokat. A jövendőbeli üzemeltetők ugyanakkor hibrid változatban is megrendelhetik az autóbuszt. Ebben az esetben egy 9 literes, 320 lóerős dízelmotor, illetve egy 130 kW-os (176,8 lóerős) gondoskodik az Interlink hajtásáról. A váltókkal kapcsolatban elmondható, hogy a felsorolt erőforrások vagy ZF EcoLife 2 típusú, hatfokozatú, teljesen automata váltóval, vagy pedig egy 12 sebességes, Scania Opticruise manuális egységgel társíthatók.

Kisebb fogyasztás, olcsóbb karbantartás

A Scania kalkulációi szerint az új hajtáslánccal akár 21 százalékos üzemanyag-csökkentés is elérhető az előző generációs Scania intercity buszokhoz képest. Ebből a legnagyobb rész a jobb hatásfokkal bíró motoroknak (-6%), illetve a stop-start rendszernek (-6%) köszönhető. Ugyanakkor például a továbbfejlesztett váltó (- 3%) és a csökkentett önsúly (-2%) is hozzátesz egy kevéskét a takarékosabb üzemeltetéshez. A Scania szerint a járművet úgy tervezték, hogy a kritikus fontosságú alkatrészek, mint például a kormányrendszer, a kipufogógáz-utánkezelő rendszer (SCR), vagy az akkumulátorok meghibásodása, minimalizálható legyen.

„Az elektromos működtetésű utasajtók fokozott üzemidőt és kisebb karbantartási költségeket eredményeznek, a beltérben használt új anyagok csökkentik a zajszintet. A légkondicionáló az éghajlati viszonyoktól függetlenül minimalizálja az energiafogyasztást” – tette hozzá Karolina Wennerblom, a Scania Buses & Coaches termékmenedzsmentjének vezetője.

A buszvezető munkáját olyan fejlett vezetéstámogató rendszerek segítik, mint az éberségfigyelő, a holttérfigyelő, sávtartó asszisztens, visszagurulás-gátló, az ütközésre figyelmeztető rendszer, valamint a vészfékasszisztens. Az elektronikusan működtethető rögzítőfék pedig megakadályozza, hogy a busz váratlanul gurulni kezdjen, így elkerülhető, hogy a figyelmetlenségből adódóan balesetveszélyes helyzetek álljanak elő parkoláskor. Az integrált Scania Zone digitális szolgáltatás pedig lehetővé teszi a jármű sebességének leszabályozását az aktuális sebességkorlátozásokra olyan területeken, ahol arra kiemelten szükség van, így például óvodáknál vagy iskoláknál.

Az Interlink forgalmazásával kapcsolatos részletek egyelőre még nem ismertek. Amennyiben a pandémiás helyzet lehetővé teszi, úgy feltehetően a Scania több fontos piacon is be fogja mutatni az autóbuszt életnagyságban. Az új Interlink LD-vel ugyanakkor a Scania könnyebben megküzdhet olyan német versenytársakkal, amelyek már régóta sikeresnek mondhatók Európában ebben a kategóriában. Igaz, az MAN és a Mercedes-Benz is nemrég újította meg intercity-kínálatát a Lion’s Intercity LE-vel, valamint az Intouróval.