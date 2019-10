Olvass tovább

A jármű összesen 8 darab lítium-ionos akkumulátorral rendelkezik, ebből négy a hátsó traktusban, négy pedig a tetőn kapott helyet. Az akkumulátorok együttes teljesítménye 250 kWh, töltésük 22 kW-os lassú töltővel, illetve 150 kW-os gyorstöltővel is megoldható. Leggyorsabban, mindössze fél óra alatt az integrált, 300 kW-os áramszedő segítségével tölthetők fel az akkumulátorok. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a maximális nyolc helyett az autóbusz akár kevesebb energiatároló csomaggal is rendelhető, ebben az esetben össztömege nem haladja meg a dízel-, illetve a gázbuszokét.

“Természetesen minden közlekedési rendszert a saját működési feltételei szerint kell optimalizálni, ettől függetlenül elemzéseink azt mutatják, hogy napi egy feltöltéssel valósítható meg a busz legoptimálisabb üzemeltetése” – tette hozzá Anna Carmo e Silva. Energiafelhasználása nagyban függ a terepviszonyoktól, illetve a forgalmi helyzettől, de a Scania tapasztalatai szerint étvágya nagyjából 0,77 – 1,6 kWh/km között van. A svédek ezt az adatot úgy kapták, hogy a prototípusokat -30 és +30 Celsius fok között nyúzták.

Belső tér

Nemcsak kívülről, hanem belülről is teljesen megújult a Citywide. A jármű nagyobb oldalsó ablakokat és könnyebb oldalsó burkolatokat kapott. A világosabb utastér-koncepció megvalósítása érdekében az oldalsó ablaksor alá is beépítettek kisebb méretű ablakokat, emellett teljesen újragondolták a mennyezetet is. Az autóbuszt nyújtott, lóversenypálya-alakú, fehér fényű LED-fénycsíkkal látták el, de az ajtók fölött is elhelyeztek egy-egy kör alakú lámpát.

Az új Citywide összesen 95 utas szállítására alkalmas és ebből 35-en fix Kiel gyártmányú utasüléseken foglalhatnak helyet. A dupla soros elrendezés ellenére az utastér valóban tágasnak és világosnak hat, amihez az övvonal alatt elhelyezett ablakocskák is hozzájárulnak. A megoldás ugyanakkor nem lesz szériatartozék, csak extraként rendelhetik meg az üzemeltetők. Az új Citywide fejlett kapaszkodórendszerrel rendelkezik, még az első tengely mögött található ülések közé is jutott a rozsdamentes acélból készült kapaszkodókból. Ez leginkább az idősek és a kismamák közlekedését teheti biztonságosabbá.

Az utastér további újítása, hogy eltűnt az autóbusz teljes hátsó traktusát betöltő motorsátor, helyét egy kisebb, álló formátumú változat vette át, amelynek köszönhetően a harmadik ajtó mögött lehetőség nyílt további három szék beépítésére. Szintén fontos előrelépés, hogy az utastér könnyebben és egyszerűbben tisztítható, mert a dobogó nélküli részeken az üléspárokat az oldalfalakhoz rögzítették, így már nincsenek útban az ülések lábai. Az utasok emellett nagyobb menetkomfortot is élvezhetnek, mivel a Citywide független elülső felfüggesztéssel készül a jövőben.

Vezetőtér

A Citywide tetszetős és modern vezetőfülkét kapott, amely a szokásosnál nagyobb helyet kínál a sofőr számára. A holtterek csökkentése érdekében megnövelték a vezetőablak méretét is, így az már mélyen a kormány alá nyúlik. A műszerfal a Scania teherautókban használt változatokat idézi, ennek megfelelően egyszerre ötvözi a hagyományos megoldásokat a modernnel. Az egység baloldalán a külső- és belső világítás kezelésre, bal oldalt pedig az ajtók nyitására szolgáló gombok találhatók. A kormány mögé a már jól ismert színes, nagy felületű, informatív fedélzeti komputer került, amely többek között a hatótávot, illetve az automataváltó aktuális fokozatát jeleníti meg. De ugyancsak ezen a képernyőn jelenik meg a sofőr vezetésének értékelése is.

Belsőégésű motorok

Bár a bemutató darab akkumulátortechnológiás, a belső égésű motorok nem tűnnek el a Citywide kínálatából, ugyanis 7 és 9 literes dízel-, illetve gázmotorral is elérhető lesz. Ezek az előző generációhoz képest 3-5 százalékkal kevesebb üzemanyagot égetnek el és egy megfelelő váltóval társítva további 1-3 százalékos megtakarítás valósítható meg velük.

A modellnél újdonságként debütáló stop&start funkciónak köszönhetően akár összesen 8 százalékkal kisebb lehet az autóbusz fogyasztása, gázmotorral pedig 15 százalékkal csökken az új Citywide étvágya. Az alacsony belépésű változatoknál az Opticruise automatizált váltót ajánlják a minél gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás érdekében. De a Scania aktív előrelátó sebességszabályozója (CCAP) is fontos szerepet tölt be a fogyasztás-csökkentésben.

Az új Scania Citywide nagy előrelépés az elődhöz képest, hiszen tágasabb és stílusosabb, nem utolsósorban pedig karakteresebb megjelenéssel büszkélkedhet. Az elektromos hajtáslánc szériában történő megjelenésével pedig a svédek már azokat az üzemeltetőket is meg tudják szólítani, akik az akkumulátor-technológiás buszokat részesítik előnyben. Egy szó mint száz, ezen a buszon Greta Thunberg is szívesen utazna, hiszen egyáltalán nem szennyezi a levegőt.

Fotók: Aranyi Péter

A cikk létrejöttéhez köszönjük a Scania Hungaria Kft. segítségét!