A Virgina-államban lévő, Hamptonban található Langely Kutatóközpont a NASA egyik legrégebbi létesítményének számít, amelyet 1917-ben alapítottak. A bázis nem csak és kizárólag űrkutatással foglalkozik és ez régen sem volt másképpen. A ’20-as években például már három szélcsatorna működött itt, hogy segítségükkel nagyobb, gyorsabb és megbízhatóbb repülőgépeket tervezhessenek az amerikaiak.

A több mint 100 éves kutatóközpontban ma nem kevés grandiózus épület található. Van itt repülőgéphangár és itt található világ egyik legnagyobb, 18,3 méter hosszú és 9,1 méter magas szélcsatornája is. Ezekre a fontos építményekre speciális tűzoltóautók vigyáznak, amelyek tűz, vagy egyéb más esetben azonnal bevethetők. A kutatóközpont nemrég egy vadonatúj tűzoltóautót szerzett be, amelyet kifejezetten a NASA igényei alapján állítottak össze.

“A Langley Kutatóközpontnak egy olyan járműre volt szüksége, amely számos, kulcsfontosságú épület oltásához használható. És, amely készenlétben tud állni a különböző légiforgalmi teszteknél, gyakorlatoknál, vagy szimulációknál” – jegyezte meg George Bergamini, a Rosenbauer értékesítője. Hozzátette: a NASA számára kiemelten fontos szempont volt, hogy olyan tűzoltóautót helyezzenek forgalomba, amely rendkívül gyorsan bevethető az ott dolgozó kutatók és szakemberek biztonsága miatt.

A választás a Rosenbauer 101′ Cobra Aerial tűzoltóautóra esett, amely 101 láb, vagyis 30,7 méter hosszú létrával rendelkezik. Annak érdekében, hogy a létra lehető legstabilabban álljon, a háromtengelyes járműre elől és hátul felszereltek két-két, hidraulikusan működtethető támasztókart. Ennek köszönhetően a létra akár 80 km/órás szélben is használható. A járművet 500 gallonos, vagyis átszámítva 1892 literes víztartállyal is felszerelték, vízpumpája pedig másodpercenként 126 liter vizet képes szállítani a tűzoltóautó fecskendőjéhez. A jármű hajtásáról egy 500 lóerős, 15 literes Cummins ISX dízelmotor gondoskodik, amelyhez Allison EVS-4000 váltó csatlakozik.

A tűzoltóautó dupla legénységi fülkével készült, amely hat fő szállítására alkalmas. A biztonságos és gyors ki-beszállás érdében a járművet széles, csúszásmentesített lépcsőkkel és teljesen sík padlóval szerelték. Az első és második sor között pedig egy tárolórészt is kialakítottak a különféle védőfelszereléseknek, így például a légzőmaszkoknak. Nem csak itt, hanem a jármű lökhárítójában is van egy kisebb csomagtároló, illetve a vízpumpa kezelőfelülete mellett, a málhatérben is rendelkezésre áll egy 250 köbméteres raktér a tűzoltásoknál használt felszerelésekhez.

A Rosenbauer 101′ Cobra Aerial nemcsak itt, hanem több amerikai nagyvárosban alkalmazzák, sikerszériája várhatóan a jövőben is folytatódni fog.