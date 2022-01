Bár már az E-Transit sorozatgyártásáig még egy évet várni kell, a lakóautók és lakóbuszok gyártásával foglalkozó Winnebago mégis épített egyet. Az alapot a Ford 350HD személyszállítós változata adta, amit aztán egy kissé újragondoltak. A lakóautónak szánt tisztán elektromos modellből egyelőre csak ez az egy létezik. Jövője egyelőre kétséges, mégis segít elképzelni, hogyan nézhetne ki az elektromos nagy Transit, ha a valaki olyan változatot szeretne belőle, amellyel a világ bármely pontján lehet egy jót piknikezni.

Mindenki ismer maga körül legalább egy olyan embert, aki nem képes a hátsóján sokáig ülni. Mehetnékje van, hogy bejárhassa az egész világot. Nos, nekik készült ez a lakóautó, amibe még a család vagy a barátok beférhetnek. A járművet úgy alakították ki, hogy ne csak éjszaka, hanem nappal is lehessen létezni benne. Utastere így kvázi egy flexibilisen alakítható nappaliként funkcionál. Van benne kihajtható asztalka, illetve két lehajtható ülés is. Az első üléssor mögé pedig egy olyan kanapét építettek be, amelynek ülőlapja kihúzható, így kényelmes, kétszemélyes ágy hozható létre az alváshoz. Ez egyébként teljes értékű fekvőalkalmatosságnak tekinthető, mivel nem keresztben, hanem hosszában kihajtható ki, vagyis akár egy magasabb ember is könnyedén végig nyúlhat rajta.

Mindez annak köszönhető, hogy az indukciós főzőlappal, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, valamint hűtőszekrénnyel felszerelt konyhát a jármű hátsó traktusában alakították ki. Bár így nem áll rendelkezésre olyan széles konyhapult, de a hátsó ajtó kinyitásával akár a konyhaszekrény oldalából kihajtható deszkát is igénybe lehet venni a sütés-főzés előtt az alapanyagok meghámozásához. A lakóautó bal oldali sarkában pedig helyet kapott egy zuhanyzóval és egy WC-vel ellátott minifürdőszoba. Az utastér kialakításánál a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vették, éppen ezért törekedtek arra, hogy újrahasznosított borításokat, illetve szigeteléseket alkalmazzanak.

A Winnebago elektromos lakóautó hajtáslánca a Lightning eMotors-tól ered: a jármű hajtásáról 160 kW-os (215 lóerős) teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a 86 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges áramot. Az akksik egyébként az elektromos busz- és teherautógyártással foglalkozó amerikai Proterra cég gyártmányai. A jármű egy feltöltéssel 125 mérföldet, vagyis kicsivel több mint 200 kilométert képes megtenni. Ez egyelőre kevesebb, mint amit a gyári Ford E-Transitnál ígérnek (350 km), de a Winnebago szerint az elektromos Ford Transit lakóautóhoz olyan DC-gyorstöltőt kínálnak, amellyel akár 45 perc alatt teljesen fel lehet tölteni az akksit. Az elektromos lakóautóval tehát kis pihenő után bárhonnan tovább lehet állni.